Baník změří síly s Manchesterem United. Jak obstojí mladé ostravské talenty?

/FOTOGALERIE/ Další anglický tým zvučného jména se zapíše do historie žákovského fotbalového Turnaje čtyř zemí, jehož pořadatelem je už několik let Akademie Baníku Ostrava. Po Liverpoolu a Chelsea se letošního ročníku, který se koná od pátku 28. do neděle 30. dubna na hřištích ZŠ J. Šoupala a v tréninkovém areálu Vista, zúčastní mladíci z Manchesteru United.

Fotbalový Turnaj 4 zemí (Organizátor FC Baník Ostrava, rok 2022). | Foto: FC Baník Ostrava