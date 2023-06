/FOTOGALERIE/ Úvod jim nevyšel. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli sobotní první přípravné utkání před startem nové sezony na hřišti v Havířově s týmem MFK Skalica 1:2.

FC Baník Ostrava - MFK Skalica 1:2 (přípravný zápas v Havířově, 24. 6. 2023) | Foto: FC Baník Ostrava

Góly padaly až v posledních dvaceti minutách. Ostravané stačili výsledek s osmým celkem uplynulého ročníků nejvyšší slovenské soutěže v 84. minutě pouze korigovat zásluhou dorážejícího Buchty. Nešťastného vlastňáka, který byl nakonec rozdílový, si dal jen chvíli předtím brankář Hrubý.

„Výsledek není dobrý. Na druhou stranu z těžkých tréninků z náročného týdne jsme se rozdělili na dvě poloviny a vběhli do zápasu. Splnilo to účel. Hráči jsou velice unavení, bylo to vidět i v součinnosti ve hře, navíc spousta jich je nových, bude to chtít trpělivost,“ řekl trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

Příprava v Havířově (sobota 24. 6. 2023):

FC Baník Ostrava – MFK Skalica 1:2 (0:0)

Branky: 84. Buchta – 71. Hurtado, 82. vl. Hrubý. Diváci: 700.

Baník Ostrava (1. poločas): Letáček – Blažek, Bitri, Lischka – Juroška, Rigo, Boula, Šín, Madleňák – Smékal, Kubala. (2. poločas): Hrubý – Frydrych, Svozil, Měkota – P. Jaroň, Buchta, Holaň, M. Jaroň – Tanko, Smékal, Fadairo. Trenér: Hapal.

Skalica: Luksch – Krčík, Hurtado, Podhorin, Černek – Nagy, Hollý – Morong, Vlasko, Kousal – Haša. Náhradníci: Riška – Rudzan, Kaua, Mášik, Yao, Kos, Horniak, Baumgartner. Trenér: Majerník.