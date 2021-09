/FOTOGALERIE, VIDEO/ Byl to speciální zápas. Na počest čtvrtstoleté družby mezi fanoušky Baníku Ostrava a GKS Katowice se v sobotu odehrál na hřišti trojnásobného vítěze polského poháru slavnostní duel obou celků. Výhru brali Ostravané po gólech Granečného a Jurošky. Cestu na tamní stadion si našlo pět tisíc lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.