„Budeme podporovat pana Fouska. Je to diplomat, gentleman, matador. Pohybuje se v diplomatických kruzích,“ shodla se většina ze 17 oslovených delegátů, kteří budou 3. června na Valné hromadě FAČR v Nymburku zastupovat fotbalové oddíly Moravskoslezského kraje.

„„Od Výkonného výboru mám mandát k volbě, řekli jsme, komu dáme hlas, ale nerad bych to veřejně prozrazoval,“ řekl předseda Okresního fotbalového svazu Karviná Jiří Lincer.

„Co říct můžu, je, že tak, jak se u nás na svazu snažíme vše dělat pro lidi a fotbal, v jeho prospěch. Podle toho bude vypadat i naše volba. Jména ale prozradit nechci,“ pokračoval Lincer, o kterém se ví, že léta kritizuje poměry v české fotbale.

„Budu určitě rád, pokud se situace změní, protože několikrát jsem hlasoval ve prospěch tohoto sportu, nikoli pro něčí zájmy. Ať už jednotlivce, nebo skupiny. Bohužel, vše bylo ale domluveno tak, že nás přehlasovali. Když se něco změní k lepšímu, rád tomu tím svým hlasem pomůžu,“ podotkl Lincer, který toho už zažil na vlastní kůži mnoho.

„Na valné hromadě před osmi lety, která byla na Smíchově, si česká strana nahrávala, kdo a jak hlasuje. Jeden z nich šel kolem mě, myslel si, že jsem jeho kamarád, tak mi říkal, že nás natáčejí. Já se ale nemám čeho bát. My děláme fotbal pro lidi, ne pro nějaké lumpy. Ale to se opakuji. Každopádně člověk je jen člověk, řada lidí se dá koupit, nicméně chtěl bych věřit, že dění u nás změní k lepšímu,“ dodal Jiří Lincer.

„My budeme volit Petra Fouska. Podporovali jsme ho i při minulých volbách, tenkrát to nevyšlo, ale nebyl důvod svůj názor měnit. Osobně mám rád fotbalisty, ať už je to Karel Poborský, nebo Vladimír Šmicer, ale myslím si, že by to měl vést někdo, kdo s tím má větší zkušenost. Jsem rád, že se Vláďa Šmicer dal na stranu Petra Fouska. Jdeme touto cestou, chceme tuto změnu, zapadá to do sebe, tak uvidíme,“ řekl předseda FC Odra Petřkovice Petr Tač.

„Petr Fousek je komplexní odborník, který má větší rozsah vědomostí, než pan Poborský. Zná aparát FAČR a to je pro nás jako klub je to důležité a pozitivní, zejména pro reformy, které by ve fotbale měly být. Tímto se k tomu přikláníme,“ nechal se slyšet předseda FC Dolní Benešov Petr Machovský.

„Výkonný výbor si myslí, že ze stávajících dvou kandidátů je lepší Petr Fousek už tím, jaké mám vztahy na úrovni FIFA a UEFA. Je to respektovaná osobnost, proto jsme se pro něj rozhodli. Respektujeme i Karla Poborského, když vyhraje on, vezmeme to,“ uzavřel předseda MěFS Ostrava-město Michael Viščor.

JAK BUDOU HLASOVAT VOLITELÉ Z MS KRAJE?

FC Baník Ostrava – bez odpovědi

MFK Karviná – bez odpovědi

SFC Opava – Petr Fousek

FK Fotbal Třinec – bez odpovědi

FC ODRA Petřkovice – Petr Fousek

FC Hlučín – Petr Fousek

FC Dolní Benešov – Petr Fousek

FC Slavoj Olympia Bruntál – Petr Fousek

MFK Frýdek-Místek – bez odpovědi

1. BFK Frýdlant n. O. – bez odpovědi

KFS Moravskoslezský – bez odpovědi

OFS Bruntál – Petr Fousek

OFS Nový Jičín – Petr Fousek

OFS Opava – bez odpovědi

OFS Frýdek-Místek – Petr Fousek

OFS Karviná – bez odpovědi

MěFS Ostrava-město – Petr Fousek



Celkem – 17 volitelů

Pro Fouska – 9krát

Pro Poborského – 0krát

Bez odpovědi – 8krát