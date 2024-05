Velkého úspěchu dosáhl fotbalový tým Baníku Ostrava U10 na prestižním mládežnickém turnaji Planeo Cup, který se označuje také jako neoficiální Mistrovství České republiky pro ročníky 2014.

ANKETA: Komu fandíte ve finále Ligy mistrů? | Video: Deník/Kateřina Součková

Svěřenci trenéra Radka Halamíčka turnaj vyhráli, když v rozhodujícím utkání turnaje deklasovali pražskou Spartu 6:0. „Bylo to skvělé vyvrcholení turnaje, které kluci zvládli skvěle. Spartu jasně přehráli, soupeř snad neměl pořádnou střelu na branku,“ uvedl kouč Baníku Radek Halamíček.

A jak turnaj Planeo Cup probíhal? „V průběhu roku proběhly kvalifikační turnaje, z nichž se 24 nejlepších týmů z celé republiky utkalo na finálovém turnaji v Kroměříži,“ poznamenal kouč Halamíček.

Baník Ostrava v něm dominoval a zaslouženě si na Bazaly odvezl pohár za vítězství. Základní skupinu, která se hrála první hrací den, zakončili s pěti výhrami se skóre 32:4. Za zmínku stojí například výhra 9:0 nad Hradcem Králové.

Dva nejlepší ze čtyř základních skupin se utkali následující den ve zlaté skupině, kde odehráli zápasy systémem každý s každým. Modrobílí všech sedm nedělních utkání vyhráli, kde si poradili s Bohemians 7:0, se Zbrojovkou Brno 6:3, Slovanem Liberec 4:0 a s Budějovicemi 5:2. „Paradoxně nejtěžší zápas byl s Nemošicemi, jejichž hráči odolávají tlaku blízkých Pardubic k přestupu. Výhra 3:2 se rodila jako asi jediná ze všech klání složitěji,“ uvedl kouč Baníku Radek Halamíček.

Fotbalisté Baníku Ostrava U10, v čele s oporou týmu Davidem Holišem (bez dresu), se radují z triumfu v prestižním turnaji Planeo Cup v Kroměříži.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vyvrcholením turnaje bylo poslední střetnutí kluků se Spartou, kde se rozhodovalo o titulu. Ostravští kluci nenechali nic náhodě a potvrdili jasnou suverenitu. Vítězství 6:0 mohlo být mnohem vyšší, kdy kromě dalších šancí nastřelili tři břevna. Letenští vystřelili za celý zápas jednou na branku.

Pro mladé fotbalisty Baníku U10 to nebyl první triumf v tomto podniku. „Planeo cup jsme vyhráli hned v kategorii U8. Loni jsme skončili v U9 na čtvrtém místě. Letošní vítězství je ale o to cennější, že kluci jsou již v kategorii U10 a fotbal hrají nějakých pět let a samotná hra už je daleko vyspělejší,“ těší Halamíčka, jehož tým má za sebou v posledních týdnech opravdu náročný program.

„Během posledního měsíce jsme odehráli dva velké mezinárodní turnaje v Karlových Varech a Budapešti. Porazili jsme třeba. Manchester United 3:0, Herthu Berlín 3:0, Dinamo Zagreb 2:1 nebo MTK Budapešť 3:1. Na všech těchto turnajích odehrají kluci se zahraničními týmy spoustu utkání ve vysoké intenzitě. Zajímavé je sledovat, jak kluci zvládají druhý den turnaje, kdy už jsou v únavě. Tam se ukáží morálně volné vlastnosti jednotlivců a vítězné typy. Takové hráče bychom měli vyhledávat pro vrcholový fotbal,“ pokračoval Halamíček, pro kterého ale nejsou výsledky na prvním místě. „Na každý turnaj jedeme s cílem umístit se co nejvýše. To je jasné. Hlavní pro nás ale je, jakou cestou k úspěchu dojdeme. Pro nás je důležitá aktivita s míčem i bez něj. Neřešíme chyby, které při takové hře čas od času logicky vznikají. Důslední jsme naopak určitě při tom, aby každý hráč na hřišti nic nevypustil,“ dodal Halamíček

Mladí fotbalisté Baníku U10 ve finále Ligy mistrů fandí Realu Madrid

Také mladí fotbalisté Baníku už vyhlížejí finále prestižní Ligy mistrů, které se odehraje v sobotu 1. června v londýnském Wembley. Čerství vítězové prestižního turnaje Planeo Cup pro ročníky 2014 v něm budou fandit Realu Madrid, což ukázali všem ve videoreportáži Deníku.