Letošní sportovní ročník se do dějin českého (i světového) sportu skutečně zapíše černým písmem, přičemž ale není vůbec jisté, že ten další ho nemůže následovat. Protože nejspíše bude.

Vrcholné fotbalové funkcionáře (a nejen je) čeká přes pár dní dovolené těžký úkol – najít takový sezonní manuál, podle kterého bude jasně dané, za jakých podmínek se příslušná sportovní soutěž bude schopna dohrát, kdo kam postoupí a kdo kam sestoupí. Protože připravovat se na novou sezonu kolektivních a dalších sportů s návazností postupů a sestupů v domnění, že se nic nemůže stát, je přinejmenším bláhovost.

Či snad někdo v tuto chvíli přesně ví, kdy přijde druhá vlna koronavirové pandemie? Za dva dny, za týden či za tři měsíce? Nebo tady už snad je? Nebo přijde třetí vlna? Čtvrtá?

Kdepak, ten virový zlořád tady prostě je a lidstvo, a tudíž i sportovci, se s ním musí naučit žít. Proto je velmi vhodné mít příslušný manuál k ruce. A pravděpodobně se neobejde bez spolupráce na vyšší úrovni. Myšleno spolupráce minimálně s hygieniky, spíš přímo s ministerstvem zdravotnictví.

Proč? Protože letošní jaro se dohrálo jen na úrovni profesionálních fotbalových klubů. Dovede si někdo představit ten chaos, který zavládne na podzim v nižších amatérských soutěžích (jakýchkoliv) poté, co bude nějaký tým nařízením právě hygieniků poslán do karantény? A že těch případů může být spousta. Budou se pak zápasy odkládat, překládat, kontumovat? To bude, panečku, zmatek!

A argumentovat tím, že kluby si zkrátka budou muset hlídat své zaměstnance (hráče), jinak půjde o jejich hrubou nezodpovědnost, jak povykují v komentářích různých webových serverů někteří slabomyslní jedinci, je hloupost. Lidé nejsou konzervy, které uložíte do spíže. Lidé žijí své osobní životy. Potkat se s nakaženým můžete kdekoliv. Nejsme v sedmdesátých letech minulého století v dobách Sovětského svazu, kdy jistý Viktor Tichonov izoloval své neporazitelné hokejové mužstvo i od vlastních rodin a hráči znali jen tréninky, zápasy a odpočinek na pokoji.

Tím spíš si takovou situaci sotva lze představit u amatérů. A amatérských soutěžích se v této republice hraje mnohem víc než těch profesionálních.