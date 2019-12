V dramatickém souboji, v němž musel od začátku dotahovat, nakonec přetlačil Jana Holouše z TJ Slezské Pavlovice na Bruntálsku. Třetí skončil Karel Moric z TJ Slavia Píšť, čtvrtý Jindřich Sosna z TJ Tatran Štítina.

Výhra a podpora pochopitelně Gříbka potěšila. „Od prvního dne jsem to sledoval. Postupně se do toho zapojila celá rodina a dokonce starosta. Samozřejmě jsem rád, i když zároveň mě překvapilo, kolik hlasů jsem dostal. Všem, kdo ho poslal, tak děkuju,“ uvedl s tím, že to bere jako odměnu za práci, kterou během několika desetiletí pro fotbal udělal.

„A bečka piva určitě zůstane v Záblatí. Teď se ještě uvidí, co bude v celostátním kole, i když tam to bude složité,“ dodal Jan Gříbek.

Výsledky kola v Moravskoslezském kraji:

1. místo: Jan Gříbek, FK Slovan Záblatí, okres Karviná

Start měl pozvolný, ale postupně šel nahoru a nakonec se vyšvihl do čela hlasování a to už udržel. Získal celkem 2517 hlasů, což je 50 procent všech do ankety zaslaných.

2. místo: Jan Holouš, TJ Slezské Pavlovice, okres Bruntál

Měl raketový nástup. Postupně se na něj ale začal dotahovat Jan Gříbek a právě jím byl předstižen. Celkem získal 2166 hlasů, což je 43 procent všech do ankety zaslaných.

3. místo: Karel Moric, TJ Slavia Píšť, okres Opava

Od začátku mu postupně hlasy přibývaly, ale na vedoucí dvojici to nemohlo stačit. Celkem získal 302 hlasů, což je 6 procent všech do ankety zaslaných.

4. místo: Jindřich Sosna, TJ Tatran Štítina, okres Opava

Od spuštění hlasování bylo zřejmé, že na elitní trio to nakonec stačit nebude. Celkem získal 38 hlasů, což je 1 procento všech do ankety zaslaných.