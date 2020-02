„Když jsme byli mladí, nemysleli jsme, že jednou půjdeme do Ostravy,“ shodli se v dvojrozhovoru pro Deník. Ovšem oba hned dodali: „Nemůžeme si stěžovat. Na nic!“. Adam Jánoš (27), odchovanec Sparty. Robert Hrubý (25), odchovanec Slavie.

Na soustředění na Maltě dostávají zabrat. Logicky: právě oni by měli patřit k základním stavebním kamenům Baníku pod novým koučem Lubošem Kozlem (mimochodem, legendou sešívaných).

Začnu trochu neortodoxně, slovy: „Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku?“ Znáte tuhle písničku?

Robert Hrubý: Samozřejmě.

Adam Jánoš: Jarek Nohavica, song Fotbal.

Slyšel jsem, že v kabině je Nohavica oblíbený. Jak často si jeho hudbu pouštíte?

Robert Hrubý: O muziku se stará Filous (Martin Fillo), takže nepochybujte, že by nám tyhle skladby nepustil. Frčí hodně, třeba i Ostrava. Jak se zpívá: černá Ostrava černá.

Adam Jánoš: Víme, že je to náš fanoušek. Dvakrát jsme s ním měli tu čest, byli jsme na jeho koncertu.

Poslouchali jste ho už před příchodem do Baníku?

Adam Jánoš: Sem tam ano, ale neměl jsem to zaryté pod kůží. Teď mě to chytlo víc. Rád si ho pustím i v autě.

Robert Hrubý: Já dřív znal jen Fotbal, ostatní vůbec.

Oba jste vyrostli v Praze. Jak jste si zvykli na život v Ostravě?

Robert Hrubý: Ze začátku jsem byl rozhozený.

Adam Jánoš: Měl jsem to dost podobné.

Robert Hrubý: Bylo mi dvacet, když jsem sem přišel poprvé. Ale zvykl jsem si. Brzy.

Adam Jánoš: Já se přiznám, že mi to trvalo trochu delší čas. Dva týdny jsem snad nikde nebyl, znal jsem jen postel a hřiště. Zvykal jsem si na město, lidi. Kluci v kabině naštěstí pomohli.

Vraťme se do vašeho dětství. Jako dva kluci z Prahy jste si asi nemysleli, že jednou budete hrát za Baník, že?

Adam Jánoš: Víte, jak to je… Když člověk odmalička chodí na Spartu, tak sní o tom, že si za ní, zahraje. Ale postupem času vám dojde, že to většinou nedopadne. A když už, tak je třeba jít postupnými krůčky.

Robert Hrubý: A přesně tak jsem to měl já. Nejdřív jsem šel do Baníku na hostování. V době, kdy všem bylo jasné, že tým sestoupí. Ale přišel nový majitel, pan Brabec, a ten klub se mi líbil. Proto jsem pak kývl i na přestup.

Vypadáte spokojeně.

Adam Jánoš: Rozhodně, jsem rád za svou kariéru. Sice jsem si vlastně za Spartu pořádně nekopl, ale tady… Baník má nejlepší fanoušky. Strhnou vás, povzbudí.

Robert Hrubý: Já zažil i trošku horší časy. Ale pořád za námi stáli.

Dá se říct, že fotbal v Ostravě lidé berou jako svou srdeční záležitost?

Robert Hrubý: Řekl bych, že ano. Je to pro ně velká součást života.

Adam Jánoš: Všude se fotbal řeší, tohle v Praze nezažijete.

Bývalý sparťan, bývalý slávista. Jak vnímáte, když se blíží zápas s vaším mateřským klubem?

Adam Jánoš: Člověk to tolik neřeší.

Robert Hrubý: S bývalými spoluhráči se člověk pozdraví, jak se kdo má a podobně. Ale rivalitu tam nehledejte.

Oba máte docela známé vrstevníky. Adame, vy jste ze silného ročníku 1992, hrával jste třeba vedle Pavla Kadeřábka nebo Ladislava Krejčího. Robert zase vídával Tomáše Součka. Jste ve spojení?

Adam Jánoš: Moc ne, jsem spíše takový samotář. I když nedávno jsme měli nějaké setkání, takže tam jsem samozřejmě zašel.

Robert Hrubý: Musím to trošku upřesnit, já s Tomášem hrál poprvé až v áčku. Většina mých spoluhráčů u fotbalu nezůstala. Dva jsou ještě ve druhé lize. Ale zase jsou to kamarádi. Občas pokecáme.

Adam Jánoš: Teď mě napadá, že jsem hodně hrával proti Jardovi Zmrhalovi, který je teď v Itálii.

Robert Hrubý: Ono se u nás dodržuje, kdo je jaký ročník. Málokdo vyletí o kategorii výš.

Kdo z trenérů vás nejvíc ovlivnil?

Robert Hrubý: V mládeži nevím, ale v dospělém fotbale to byl určitě pan Petržela tady v Baníku.

Adam Jánoš: U mě to byl Jarda Hřebík. Dal mi strašně moc, díky mu za to. Provázel mě všemi dorosteneckými týmy i v reprezentaci.

Jak s vámi zamává, když je kouč odvolán? Stává se to docela často…

Robert Hrubý: Jsme na to zvyklí. Kdysi jsem ve Slavii zažil, jak se za rok protočili čtyři trenéři. To bylo ostré. Možná těžší je, když hrajete dlouho pod jedním trenérem a pak přijde někdo s úplně jinými metodami.

Adam Jánoš: Viděl bych to stejně.

Vraťme se k Praze. Jezdíte tam ještě?

Robert Hrubý: Často, dokonce tam máme i byt. Ale samozřejmě jsme limitováni volnem.

Adam Jánoš: Člověk to musí nějak skloubit a zorganizovat.

Chápu, kromě všeho máte ještě malého prcka.

Robert Hrubý: Přesně tak. Plánujeme, kdy vyrazit, aby to bylo přes večer. Dcera pak vydrží déle spát.

Adam Jánoš: Já mám kluka, je malinký, takže to někdy dopadá tak, že manželka jede napřed na delší dobu, aby byla s rodinou. A já tam přijedu na otočku.

Někdy byste do Prahy mohli jet s Milanem Barošem, ne?

Robert Hrubý: To nás nenapadlo.

Určitě by dokázal vyprávět celou cestu. Je pořád lídrem kabiny?

Adam Jánoš: Jo, mladí hráči k němu mají respekt.

Robert Hrubý: Teď už s námi kvůli zranění tolik není – na hřišti a vlastně ani před zápasem.

Adam Jánoš: Je to škoda. Když se něco nepovedlo, dokázal nás probrat, vyhecovat.

Na jaře budete hrát o pohárovou Evropu. Loni to nevyšlo…

Adam Jánoš: Kvůli lidem bychom chtěli, aby to tentokrát dopadlo dobře.

Robert Hrubý: Přesně tak. Hlavně se musíme udržet nahoře. Za Slavií to bude vyrovnané, což by mohla být naše šance.