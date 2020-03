Proti Zlínu nehrál, ale do pohárového duleu s Ostravou opět naskočil s kapitánskou páskou. „Vítězství jsme už potřebovali,“ oddychl si Bořek Dočkal.

Fotbalista Bořek Dočkal. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Ulevilo se vám po vítězství a postupu dál?

Udělali jsme krok k tomu, abychom splnili alespoň jeden z jarních cílů. Zvládli jsme to, navíc takovým stylem, že věřím, že nás to nakopne do dalších zápasů.