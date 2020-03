Na situaci okolo koronaviru už ve středu večer reagovala Řídící komise fotbalové asociace pro Moravu. Jelikož se kluby nedomluvily, sama přerušila MSFL, divize i mládežnické soutěže.

„Fotbal se má hrát pro fanoušky. K rozhodnutí nás přivedla i situace, kdy města klubům uzavírají stadiony. Soutěž by byla neregulérní,“ uvedl předseda komise Pavel Nezval, podle něhož je svaz připraven prodloužit sezonu třeba do konce června.

Ve čtvrtek odpoledne pak k podobnému kroku ještě před oznámením vlády o nouzovém stavu přistoupil i Moravskoslezský krajský fotbalový svaz (MSKFS). Ten také řeší ve spolupráci napříč republikou možné varianty osudu tohoto ročníku, který má skočit o víkendu 13. a 14. června. „Jsou v podstatě čtyři,“ prozradil sekretář MSKFS Vladimír Janoško.

„První je, že odkladů nebude tolik, třeba jen dvě tři kola, a pomocí vložených střed to doženeme a dohrajeme. Druhou je pak prodloužení sezony,“ nastínil Janoško.

Delší sezonu by si však musely odhlasovat kluby, k čemuž z důvodu dovolených nemusí dojít. „Pak je možností, že se do tohoto data nevlezeme a skončíme 14. června. A poslední varianta je, že se celý ročník anuluje a začne se v srpnu tak, jak se začínalo loni,“ uvedl Vladimír Janoško.

Těžko nyní odhadovat, co je pravděpodobnější. „Hlavně nevíme, co bude. Proto nechci předjímat. Hodně to ale řešíme,“ uzavřel sekretář krajského svazu.