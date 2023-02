„Když Komise pro regionální fotbal přišla s nápadem na reorganizaci soutěží, hovořila o pěti fázích. Tou první mělo být v podstatě spojení druhé a třetí ligy. Druhá liga měla mít nově českou a moravskou skupinu. Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda to ovšem rezolutně odmítl s tím, že se ve druhé lize zpřísní kritéria. Což se už oznámilo,“ popisoval šéf komise pro Moravu Pavel Nezval.

„Posléze tedy přišli s tím, že by chtěli reorganizovat „naše“ moravské soutěže. Třetí ligu zúžit na šestnáct týmů a ze tří moravských divizí udělat jen dvě. Přijde mi ale nelegitimní, aby předsedové krajských svazů, tedy nižší patro českého fotbalu, říkali, jak budou vypadat soutěže nad jejich působností,“ neskrýval Nezval.

Jeho rozpaky se týkaly také možných změn v Čechách. „Neumím si představit, jak tam ze dvou skupin třetí ligy, ČFL, udělají jen jednu, v níž navíc bude přes polovinu béček ligových klubů,“ kroutil hlavou zkušený funkcionář.

Jako sporný mu přišel také jeden z důvodů navrhovaných změn. „Argumentovat tím, že na okresech umírá fotbal, je nesmysl. Má se udělat nějaká komise pro restrukturalizaci soutěží. Myslím, že o soutěžích by měli rozhodovat ti, co je hrají. Ne funkcionáři!“ zmínil.

Současně ale předseda komise pro Moravu tvrdí, že není vysloveně proti. „Jen hledám argumenty pro a proti. Třeba v divizi by se zvedla kvalita, ale také by se strašidelně zvýšily cestovní náklady. Bude to výbušné téma. Svolám kluby a budu chtít znát jejich názor. Jsou to jejich soutěže, nikoliv zástupců krajských soutěží,“ zdůraznil Nezval.