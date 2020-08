Z vítězství v duelu hraném na 2krát 35 minut se nakonec radoval výběr celebrit a bývalých sportovců, který porazil domácího účastníka krajského přeboru 5:3. „Sice jsme prohráli, ale pro nás to byl obrovský svátek,“ shodla se kabina Břidličné.

Spokojen byl i soupeř. „Super akce, obecně je mám rád. Myslím, že si to i lidi užili, přišlo jich hodně,“ řekl Deníku Ondřej Kušnír, bývalý reprezentant a mistr ligy se Spartou, který nastupuje po ukončení profesionální kariéry za divizní Bruntál.

Na zeleném pažitu si vyměňoval míč třeba s Radkem Šírlem, bývalým hráčem Zenitu Petrohrad, sportovním komentátorem Robertem Zárubou nebo hercem Davidem Novotným, který zazářil coby Jarda Kužel v kultovním seriálu Okresní přebor.

„David je Sparťan, výborný člověk i herec. Známe se dlouho. Ten seriál je jeden z mých nejoblíbenějších, taky právě díky němu,“ pousmál se Kušnír.

Diváci si exhibici užívali. „Kužel, ale běhej, běhej,“ křikla skupinka kluků od postranní čáry a rozesmála všechny okolo. Bavil se i samotný hráč. „Je to těžký, tři hodiny ve vlaku a ještě hodina jízdy autem,“ zahlásil dobře naladěný Novotný k lidem opřeným o zábradlí nedaleko střídaček.

„Myslím, že je důležité poukazovat na to, jak podstatná je vesnice nebo malé město pro český fotbal. Spousta talentů a hvězd vyrůstalo právě v malých místních klubech,“ řekl bývalý fotbalista a současný trenér Příbrami Pavel Horváth.

Sám začínal s fotbalem v malém klubu na pražském Břevnově, který dnes již neexistuje, podobně jako stovky dalších klubů po celé republice. Uvědomuje si proto potřebu podpory fotbalu na jeho základní úrovni.

„Projekt Kopeme za fotbal zároveň ukazuje, že fotbal je často tím, co vesnici spojuje. I když konečný výsledek kolikrát není tím nejdůležitějším, přátelské posezení u piva s výhledem na hřiště bývá nenahraditelným programem víkendu,“ uzavřel Pavel Horváth.

Zdroj: Deník / Redakce

O JAKOU AKCI ŠLO?

Tuto akci pořádal Gambrinus v rámci programu Výkopná 2020, jež je součástí jeho dlouholetého projektu Kopeme za fotbal, kterou pivovar podporuje v současné době na 1100 amatérských fotbalových klubů. Letošním projektem Výkopná 2020 si Gambrinus klade za cíl znovu nastartovat komunitní život v obcích po koronavirové krizi. Vyzývá tak prostřednictvím programu zapojené kluby k organizaci nejrůznějších aktivit. „Poté, co koronavirová krize přerušila nebo ukončila fotbalové soutěže, se kvůli tomu v mnoha vesnicích téměř úplně zastavil komunitní život. Proto jsme se rozhodli nabídnout klubům na vesnicích a malých městech k začátku fotbalové sezony speciální akci Výkopná 2020, která by měla přispět k oživení společenského života v obcích. Mimo to běží i naše tradiční podpora klubů jako v minulých letech,“ řekl Radim Krupka, projektový manažer Gambrinus Kopeme za fotbal.