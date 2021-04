Nižší fotbalové soutěže jsou sice zastaveny, bruntálský rodák a brankář třetiligových Petřkovic Josef Květon se ale rozhodně nenudí. Už nějaký ten rok podniká v realitách. Nicméně když pomineme rodinu, tak fotbal je stále u něj na prvním místě. Nebýt koronavirové pandemie, mohl dokonce aktuálně chytat ve slovenské nejvyšší soutěži.

Josef Květon chytá v Petřkovicích | Foto: František Géla

Josef Květon rozjel podzimní část v třetiligových Petřkovicích. „V Petřkách to nebylo špatné, jen škoda, že soutěž byla přerušena. Hodně mě to mrzelo, a to i z důvodů, že nakonec kvůli toho padlo mé angažmá na Slovensku,“ začal s povídáním Josef Květon. „Jezdili jsme se na mě dívat zástupci jednoho nejmenovaného klubu z nejvyšší soutěže. Dokonce jednali i o mém uvolnění s vedením Petřkovic. Jenomže soutěž se přerušila, já byl bez zápasové praxe, takže nakonec z toho sešlo,“ přiznal jednatřicetiletý brankář. „Asi to dopadlo, tak jak mělo. Mohl jsem zůstat s rodinou, ta je u mě na prvním místě,“ podotkl brankář, který fotbalově vyrostl v Opavě.