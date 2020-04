Nešlo o klasický trénink. Hráči obnovili přípravu za zpřísněných opatření dle vládních nařízení a v Radvanicích trénovali ve skupinkách. Všemu předcházely měření teploty, dezinfekce rukou, dostatečné odstupy a na hřišti maximálně osm hráčů, kteří už na stadion přijížděli v tréninkovém oblečení kvůli zákazu využívání vnitřních prostor.

„Je to posun. Těch osm lidí může trénovat po lajnách. Spolu mohou být defenzivní hráči a cvičit rozehrávku zezadu. Když to nejde do kontaktu, můžeme trénovat aspoň v pozicích, na nichž každý z nás hraje, takže to má něco do sebe,“ řekl po dnešní tréninkové jednotce obránce Baníku Jiří Fleišman.

O tom, zda ročník dohrát i bez diváků, má jasno. „I za těchto podmínek je potřeba sezonu dokončit,“ prohlásil rezolutně Fleišman. „Na druhé straně si nedokážu představit, že bychom na našem stadionu měli hrát zápasy bez diváků, a to hlavně ty se Spartou, Slavií nebo Plzní,“ doplnil Jiří Fleišman.

„Na všech bylo vidět, že se těšili. Jsou rádi, že mají míč u nohy, je to v kolektivu, takže byla ta tréninková jednotka připravena částečně soutěživou formou,“ podotkl trenér Baníku Luboš Kozel, který věří v pokračování ligy.

„Věřím, že se začne. Nevím ale, co by se stalo v momentě, kdy se ukáže, že někdo z těch lidí, kteří jsou v tom zainteresovaní, jsou nakažení. Je otázka, co by to pak znamenalo pro ty ostatní. To nedokážu říct,“ pokračoval Kozel a dodal: „Jak názory vnímám, tak v případě rozehrání soutěže se počítá jen s variantou, že se dohraje liga komplet, tedy i s nadstavbou.“