Právě dnes, v úterý 28. ledna 2020, by oslavil osmdesáté narozeniny legendární fotbalový brankář František Schmucker, stříbrný z olympijských her v Tokiu 1964 a člen finalistů mistrovství světa v Chile 1962, který strávil většinu kariéry v Baníku Ostrava.

Legendární fotbalový gólman František Schmucker. | Foto: Archiv

Do Brna přišel jako voják, když v roce 1959 narukoval ze Slovanu Bratislava do tehdejší Rudé hvězdy, jejíž prvoligové výsledky se započítávají do klubové historie Zbrojovky.