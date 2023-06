/FOTOGALERIE/ Fotbal v Petřvaldu u Karviné slaví devadesát let. A nepůjde o nic malého. Na hřišti místního TJ HEPO se střetnou v sobotu (14 hodin) v rámci bohatého celodenního programu bývalí i současní vrcholoví hokejisté a fotbalisté, jež v rolích kapitánů povedou někdejší reprezentanti a vítězové slavné Ligy mistrů Milan Baroš a Marek Jankulovski. Trenéry týmů budou legendární kouč Vladimír Vůjtek starší se synem, bývalým útočníkem, nyní hráčským agentem.

Vigantice - Hrachovec (21. kolo I.A třídy, sk. A, Zlínský kraj, 9. 5. 2022). Na snímku domácí útočník Milan Baroš. | Foto: SK Hrachovec

Chybět nebude ani dlouholetá opora Baníku, brankář Jan Laštůvka. „Po čase uvidím některé spoluhráče a hokejisty, kterým fandím. Těším se moc, protože mám za sebou dovolenou, pořád ve mně bylo zklamání z konce v Baníku, takže jsem rád, že jsem mohl vypnout, ale teď se zase pomalu vracím zpět, a budu opět na hřišti,“ říká Deníku Laštůvka, který se však mezi tyčemi nejspíše neobjeví.

Při těchto akcích se totiž staví na opačný konec hřiště. „Budu v útoku. Doufám, že přijdou nějací skauti, všimnou si mě a nabídnou mi smlouvu,“ směje se Laštůvka, jehož nerozhodí ani fakt, že podle zveřejněných soupisek je ve svém týmu jediným gólmanem.

Michal Daněk a Jiří Ciupa totiž figurují na druhé straně. „Myslím si, že když Petřvald postoupil, tak by tam měl být jejich šoumen, ale to si nejsem jistý. Doufám, že někdo chytat bude, ať tam nemusím jít já,“ pozastavuje se Laštůvka. „Budu to muset ještě vykomunikovat, nebo někoho přivést. Ale to neznamená, že jsem brankářské rukavice pověsil na hřebík,“ podotýká.

Parťáka by mu mohl dělat ještě loni jeho kouč v ostravském Baníku Ondřej Smetana. „Já počítám, že budeme v útoku s Barym a Laštym,“ uvažuje bývalý ligový útočník, než se dozví, že patří do týmu Marka Jankulovského. „Aha, tak tím je to asi vyřešené,“ prohodí Smetana vzápětí, přičemž na hřišti se objeví po roce.

Loni v Ludgeřovicích se účastnil charitativního zápasu Šachtaru BO Ostrava. „Asi si půjdu jednou zaběhnout, ať jsem nachystaný,“ přemýšlí Smetana. Střelecký instinkt mu prý zůstal, ale… „Nejhorší je k té bráně doběhnout,“ přiznává. „Člověka zklamává pohyb. Byl na něco zvyklý a teď je na deseti procentech. Hlava by chtěla, ale tělo nedovolí,“ vysvětluje Ondřej Smetana.

Útočné duo Smetana – Laštůvka v sobě skrývá jednu zajímavost. „Budeme útok dvou věží. Jako Koller s Lokvencem,“ má hned jasno brankář, který má přes 190 centimetrů. „Sice nevím, kdo z nás se bude více hýbat, ale uvidíme. Záleží, co nám Láďa Vůjtek naordinuje, asi budeme hrát jednoduchým stylem,“ míní Laštůvka. „Vystačíme si sami. Jen nám to tam kopnout dopředu,“ navrhuje dvoumetrový Smetana.

Laštůvka si pamatuje, že na místním hřišti v mládí hrával. „S kluky gólmany jsem se nehecoval, ale buďte si jistí, že dám gól. Na to si můžete vsadit, a komu, to už bude jejich smůla,“ dodává.

LAŠTŮVKA PO BANÍKU: ZATÍM NEKONČÍM

Čtyřicetiletý gólman je také členem týmu Šachtaru BO Ostrava, hlavně ale pamatuje doby Kubina Teamu, kdy v minulosti pod patronací hokejového obránce Pavla Kubiny svými zápasy hodně pomáhal. „Tady tato akce mi to svým obsazením připomíná, protože tehdy se těch zápasů účastnila spousta skvělých hráčů. Zrovna nedávno jsem se s Kubasem v Ostravě potkal, když tady byl na skok,“ líčí Laštůvka.

Dojde na dražbu dresů a jiných sportovních propriet, přičemž výtěžek půjde na pomoc potřebným. „Jde hlavně o charitativní charakter akce, pak až o naše setkání, i když je fajn vidět zase některé lidi. Minule to bylo příjemné, tak věřím, že i teď se pobavíme,“ doufá Ondřej Smetana.

Přípravné fotbalové utkání FC Baník Ostrava - Celtic Glasgow, 13. července 2022, Ostrava. Jan Laštůvka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Bude tam strašně mnoho hráčů, jména, která něco ve sportu dokázala. K tomu bohatý celodenní program. Proto si myslím, že si to zaslouží velkou návštěvu i super kulisu. Rád se takových akcí pro dobrou věc účastním, zvlášť když tak velká tu dlouho asi nebyla a možná zase dlouho nebude,“ doplňuje Laštůvka, který v minulých dnech přemýšlel i nad svou profesní budoucností.

Žádný posun ale nenastal. „Vše bylo moc rychlé. Jak už jsem řekl, nikam volat nebudu, ale ani nekončím, když bude zájem, tak si s kýmkoliv rád popovídám a řeknu, zda to má smysl,“ popisuje s tím, že trénuje, aby byl nachystaný na případnou příležitost.

„Za dva měsíce může být vše jinak. A když se nikdo neozve, řeknu si: Dobře, končím, půjdu jinou cestou. Momentálně ale tyto myšlenky v hlavě nemám. Jen mě mrzí, že jsem se nemohl rozloučit s fanoušky po posledním zápase. Dělat to později už není ono,“ opakuje na závěr svá dřívější slova pro Deník Jan Laštůvka.

Zápas Baroš v. Jankulovski v Petřvaldu u Karviné:

Tým Milana Baroše: Milan Baroš, René Bolf, Roman Szturc, Tomáš Mičola, Roman Lengyel, Michal Daněk, Radek Faksa, Jiří Fleišman, Nemanja Kuzmanovič, Jan Žídek, David Lischka, Rostislav Olesz, Jakub Kotala, Pavel Zavadil, Petr Gewiese, Ondřej Šašinka, Jiří Ciupa. Trenér: Vladimír Vůjtek starší.

Tým Marka Jankulovského: Marek Jankulovski, Roman Polák, Jan Laštůvka, Daniel Holzer, Radoslav Látal, Ondřej Smetana, Radim Kučera, Werner Hartmann, Matěj Stránský, Šimon Stránský, David Puškáč, Patrik Zdráhal, Marek Heinz, Michal Frydrych, Jan Baránek ml., Ondrej Šedivý, Zdeněk Pospěch, Lukáš Klok. Trenér: Vladimír Vůjtek mladší.