Už před utkáním, které přímo na místě bedlivě sledovalo vedení v čele s Václavem Brabcem, Michalem Bělákem, Luďkem Mikloškem nebo Markem Jankulovským, trenér Pavel Hapal avizoval, že sice Baník v Beleku čekají celkem tři zkoušky, ale již při té první čeká od svých svěřenců maximální výkon. Bez tolerance. Bez pardonu.

Tomu odpovídala v tssFC Football Centru základní sestava i přístup. „Mišky, pojď hrát, Mišky,“ nabádal Chorvata Miškoviče asistent trenéra Jiří Neček. Pravda, středopolař, který svou techniku a rychlou práci s míčem předvádí na tréninku, by potřeboval být častěji ve hře i v zápase. Pak může být plně platný.

Že se nebude hrát v rukavičkách, naznačili už v úvodu důrazem hroťák Tijani i Brazilec Cadu. Ze souboje s ním se jeden ze soupeřů chvíli sbíral. O pár momentů později Jihoameričan vymíchal napadajícího protihráče elegenantní kličkou. „Výborně, výborně,“ pochválil ho Neček, byť vzápětí nepřesným pasem poslal míč do autu.

Hlavní kouč Pavel Hapal sledoval dění na ploše se zadumaným a soustředěným pohledem, jen občas poslal ke svým svěřencům nějaký pokyn. O poznání víc byl slyšet kapitán Jan Laštůvka. „Napadají nás, balon musí chodit hned. Jedna dva, jedna dva. A nabídka!“ pobízel spoluhráče po rychlém dostoupení Poláků a faulu na Kuzmanoviče.

Baník spoléhal zejména v defenzivě na sehranost. Vždyť s Ndefem na pravé straně, Fleišmanem vlevo, a stopery Frydrychem a Lischkou nastoupila ligová čtyřka. Jen někdy chyběl větší klid v rozehrávce, který patrně přijde s dalšími zápasy. A možná i odvaha pro rychlejší rozehrání standardní situace, která by protivníka bryskně zaskočila, nebo k aktivnějšímu presinku. „Dobře, dobře, už jsme v bloku,“ ocenila v jiný moment střídačka bleskový návrat do defenzivy.

Zároveň chybělo větší zapojení asi největší zbraně Baníku – křídelníka Srdjana Plavšiče. Dlouho český tým útočil po pravé straně, či středem. A když se srbský šikula poprvé prosadil a odcentroval, přihlížející baníkovci si jen vydechli, protože nadějný oblouček nikdo z kolegů v bílém nenásledoval.

První náznaky šancí měli Poláci, odpověděl dvakrát zakončením Tijani, a Baník nakonec i udeřil. Po standardní situaci Davidem Lischkou. „Lišáku…,“ zavolal Pavel Hapal pochvalně na stopera.

Aby toho nebylo málo, krátce po pauze skóroval i jeho parťák Frydrych, a nastartoval kanonádu, kterou podpořili před i po prostřídání Buchta, Juroška a Šín. Mladí tak rozhodně nezaostalo, naopak zaujalo. A vysoká výhra, která FCB pomůže do další práce, byla na světě. „To jsem tedy nečekal,“ komentoval výkon i výsledek nad sedmnáctým mužstvem Ekstraklasy na facebooku jeden z fanoušků.

„Jsem spokojený, důležité je i to, že jsme neobdrželi branku a soupeře jsme nepustili do žádné šance. Začátek byl trochu hektický, soupeř odolával, my se tam nemohli dostat, ale důležitá byla první branka. Druhý poločas už vyzněl jasně pro nás,“ hodnotil kouč Pavel Hapal.

Po středečním zahřátí ve Skalici Baník zvládl i první opravdový předligový test. Navíc – jak řečeno – opět s nulou. V úterý a následně v pátek ho ale čekají další zkoušky. S Vasem Budapešť a Cracovií Krakow asi ještě těžší.

Baník Ostrava – Korona Kielce 5:0 (1:0)

Branky: 31. Lischka, 51. Frydrych, 58. Buchta, 76. Juroška, 82. Šín. Diváci: 50

Korona Kielce: Zapytowski – Zator, Łukowski, Takáč, Nono, Błanik, Śpiączka, Deja, Balić (76. Lisowski), Trojak, Petrov

Baník Ostrava: Laštůvka (65. Letáček) - Ndefe (46. Juroška), Frydrych (70. Pojezný), Lischka (75. Říha), Fleišman (46.Šehić) – Cadu (70. Smékal), Miškovič (70. Šín), Kaloč (70. Boula), Kuzmanovič (46. Buchta), Plavšič (70. P. Jaroň) – Tijani (46. Klíma).