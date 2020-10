„Když jsme se poznali, kopal jako dorostenec za muže Bílovce v I.B třídě. Tehdy jsem se byl podívat za kamarádem, který pískal zápas Bílovce. Vláďa mě zaujal, o přestávce jsem si došel pro zápis a zjistil si, co je to za kluka. Chtěl jsem ho do hlučínské devatenáctky. Ale hned to nešlo. Baník, kterému patřil, měl s Hlučínem spory, nechtěl ho k nám pustit. Půlroku jsme museli čekat,“ vzpomíná na první kontakt se současným reprezentantem tehdejší manažer mládeže v Hlučíně Daniel Černaj.

„Trenéři Hrabina s Bartlem hned poznali, co v něm je. Už při své premiéře ve druhé lize dostal červenou kartu,“ líčí sedmatřicetiletý manažer.

Z Černaje a Coufala se stali velcí přátelé. „O fotbale jsme se bavili denně a bavíme dodnes. Řešíme spoustu i nefotbalových věcí. Měl velkou podporu u svých skvělých rodičů, kteří mu dokonce doma vybudovali posilovnu,“ pokračuje šéf frýdeckého fotbalu.

Další kroky Coufala vedly do druholigové Opavy. „Hlučín sestoupil z druhé ligy. Bylo jasné, že pokud se Vláďa bude chtít posunout dál, musí zůstat ve druhé lize. Odešel proto do Opavy. Musím přiznat, že to byl velmi důležitý krok. V Opavě byl sice jen půlroku, ale strašně mu pomohla. Tehdejší trenér Josef Mazura mu hodně věřil, jako mladého ho dal do základní sestavy a to bylo strašně důležité,“ přiznává Daniel Černaj.

První ligovou adresou Vladimíra Coufala byl Liberec. „První myšlenka byla ale jiná. Poslali jsme sestřihané DVD na Spartu panu Hřebíkovi. Na Letné s týmem trénoval a zaujal. Pan Hřebík nám ale řekl, že udělali Gila z Realu Madrid a Cuf si bude muset na šanci počkat. Proto jsme nakonec zvolili Liberec, pomohl mu Honza Nezmar. Asi to tak mělo být. Gil vyhořel a Sparta vytáhla z béčka Kadeřábka. Díky tomu teď máme dva reprezentanty,“ usmívá se Černaj.

„V Liberci začal jasně ukazovat, že na ligu má, dostal se do národního týmu, následovala Slavia a nyní West Ham. Cuf si tak splnil svůj velký sen, který jsme si před lety v Hlučíně vysnili,“ konstatuje Černaj, který by rád objevil další Coufaly.

„Spousta kluků se vidí v lize dříve, než by pro to něco udělali, není to jen o tréninku. Vláďa makal v každé volně chvíli, a to se dnes vidí málo. Umět jazyk například, aby mohli do zahraničí jen na testy a uměli se domluvit, je skoro nepředstavitelné,“ míní současný ředitel Lipiny, který Coufalovi dělal i agenta. „Ze začátku ho pod svá křídla nikdo nechtěl, asi mu nevěřili,“ podotýká.

V Anglii Coufal podepsal víceletou smlouvu. Bude West Ham jeho konečnou? „Když mu kontrakt vyprší, bude už starým pánem. Ale vždy říkával, že chce hrát za Real Madrid. Uvidíme, co čas přinese,“ končí povídání člověk, který ho objevil.