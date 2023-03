„Jsme za to nesmírně rádi. Pro mě je Matěj vzor velkého bojovníka a příklad hráče, které bychom chtěli vychovávat v naší akademii v co největším počtu. Je dobře nastavený, nebojí se hrát, má předpoklady, aby byl velmi užitečným hráčem. Těší mě, že s ním můžeme počítat do dalších sezon,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško.

Člen české reprezentační devatenáctky je po Filipu Kaločovi a Martinu Hrubém v krátké době dalším odchovancem Baníku, který uzavřel na Bazalech víceletou smlouvu.

„Matěj Šín vybojoval svůj hlavní zápas mimo fotbalové hřiště a zaslouží obrovský respekt za to, s jakým klidem a morální silou se s těžkou nemocí popral. Nyní už sto procent pozornosti věnuje fotbalu a potvrzuje, že jednoznačně patří mezi největší talenty českého fotbalu,“ řekl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce Sport Investu, která hráče zastupuje.

„Baník v něm vychoval moderního ofenzivního hráče, se skvělou technikou a výjimečným fotbalovým myšlením. Nepochybuji o tom, že v něm roste fotbalista s jednoznačně mezinárodním potenciálem,“ dodal Viktor Kolář.