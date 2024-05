/VIDEO, FOTOGALERIE/ O postup do finále letošního 25. ročníku mládežnického fotbalového turnaje základních škol McDonald’s Cup 2024, které se bude konat na začátku června v Hradci Králové, se tradičně bojovalo v krajském kole v areálu ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Od středečního rána se tam utkalo celkem dvacet týmů ve třech kategoriích. Podívejte se na přiložená videa Deníku.

McDonald’s Cup 2024 v Ostravě. | Video: Jakub Nohavica

Jaké bylo rozdělení celků? Po šesti se bojovalo v kategoriích A a B, ve speciální kategorii M pak osm. Kategorie A je určena školákům 1. až 3. tříd, kategorie B 4. a 5. tříd, kategorie M pak pro školy, u nichž lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního stupně. Finále nazvané Svátek fotbalu se uskuteční 3. a 4. června v Hradci Králové. Každoročně se do turnaje zapojí desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice.

Zdroj: Jakub Nohavica

„Sám jsem kdysi McDonald’s Cup hrál, vím, že je to pro mladé kluky super akce. Já pocházím z Krnova, kde jsem hrál za ZŠ Žižkova. Sice jsme na turnaji nikdy velký úspěch neudělali, nebyli jsme totiž žádná sportovka, ale i tak jsme si to užívali. Rozhodně je to skvělá věc,“ řekl Deníku fotbalový útočník Baníku Ostrava David Buchta, letošní patron turnaje pro Moravskoslezský kraj, který byl v úterý večer na Letné u ligové porážky 1:2 na pražské Spartě.

