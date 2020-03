A vítkovický odchovanec přiznává, že na jihu Evropy jde o vážnou situaci, která hýbe celou společností. V uplynulých dnech klub dokonce hráče nechal doma a doporučil jim nevycházet ven. „Je to špatné, protože to ovlivňuje úplně všechno,“ řekl Deníku vítkovický odchovanec s tím, že fotbal je až na posledním místě.

Za přerušení veškerého dění je ale rád. „Bylo jen otázkou času, kdy to zavře i anglická Premier League. Myslím si ale, že všichni, kdo se ve fotbale točí, to chápou a respektují,“ dodal Vaclík.

Jak tedy teď v Seville fungujete?

Od včerejška zavřeli v Andalusii školy a školky. Postupně se rušily i další věci, lidé už moc nechodí ven, pohyb událostí je rychlý, tak uvidíme, co bude následovat a kam až to dojde. Pokud jde o nás, tak samozřejmě netrénujeme. Nejhorší je na tom to, že se neví, kdy se začne hrát. Když máte přípravu, tak je jasné, kdy se startuje, kdy máte první zápas, ale tady fixní datum stanovené není. Je to zvláštní, ani se neví, jestli bude sezona vůbec pokračovat. Každopádně bychom se měli sejít na tréninku 23. března.

Asi jste si nikdy nepředstavoval, že byste mohl mít konec sezony v březnu, viďte?

To asi ne. Ale těžko říct. Záležet ale bude hodně na dnešku, kdy UEFA má konferenci se všemi asociacemi a budeme vědět víc. Ono stačí, aby onemocněl jeden hráč, celý tým je pak v karanténě a soutěž se už nebude hrát. To je na tom to nejhorší. Jak říkám, uvidíme podle dnešního jednání.

Vy zatím v karanténě nejste.

To ne, ale jak říkám, nikdy nevíte, u koho se to objeví. Může to stát někomu, s kým jste byl kontaktu a pak do karantény musíte.

V čem je situace pro vás pozitivní, tak v tom, že můžete být konečně delší dobu s rodinou, včetně čerstvě narozené druhé dcery Melissy, že?

Myslím, že teď budeme mít dost času se všichni navzájem užít. Niky zavřeli školku, tak budeme hodně spolu.

Byl jste na konci ledna u porodu?

Ano byl, stejně jako u Nicol. Musím říct, že mně to nedělá problém, zvládám to úplně normálně, naopak jsem rád, že u takových momentů mohu být.

Jak se žije se třemi ženami v jedné domácnosti?

Výborně, protože se o mě starají. (zasměje se) Všechny jsou zdravé, což je pro mě nejdůležitější. A za to je budu muset jako jediný chlap chránit. Ale já myslím, že i když je to tři na jednoho, tak to bude dobré. Nějak tu převahu zvládnu.

Uvažujete nad pokusem posílení mužského stavu v rodině?

Zatím ne.

Starší Nicole je pět let. Už se rýsuje, co by z ní mohlo být, čemu se bude v budoucnu věnovat?

Zatím vůbec, neřešíme to, necháváme tomu volný průběh. Chodí ještě do školky od devíti hodin do pěti, takže na další aktivity už není moc času. Uvidíme. Ale umí tři jazyky, takže bude mít v životě velkou výhodu.

Loni vám bylo třicet. Cítíte na sobě změnu?

Já si myslím, že to má každý člověk a není to jen tím, že věk začíná trojkou. Takhle neuvažuju. Každý se nějak mění, a když jsem dvojnásobný otec, tak tím víc. Je to přirozené, že máte jiné názory než ve dvaceti. Navíc si uvědomuju, že před deseti lety jsem byl na Žižkově, teď jsem na jihu Španělska.

Přemýšlíte někdy nad budoucností, co bude po kariéře?

Zatím ještě ne. Zatím to chci tlačit ve fotbale, dokud to půjde, a co bude pak, se uvidí.

Současná smlouva v Seville vám končí příští rok v létě. Začala už jednání o nové, nebo to zatím necháváte být?

O ničem nevím. Teď asi ne, protože všichni mají asi jiné starosti než to, že mi za rok a půl končí smlouva. Já to ale neřeším.

Jak vůbec hodnotíte stále ještě probíhající sezonu?

Dobře. Jsme mezi posledními šestnácti v Evropské lize, třetí v lize, vypadli jsme sice z poháru, ale pořád jsme pozici, kdy můžeme splnit cíle dané před sezonou. Prozatím to lze hodnotit dobře a myslím, že zatím jsou všichni v klubu spokojeni.

Vy jste nedávno prodělal zranění kolene, ale poslední utkání s Atléticem Madrid jste už chytal. Je tedy vše v pořádku?

Teď už ano. Nemohl jsem pět dní nebo týden trénovat, chytat odvetu s Kluží a potom i ligu proti Osasuně, přece jen koleno potřebovalo odpočinek. Ale na Atléticu jsem už chytal a normálně bych byl nachystaný i na další zápasy. Bohužel. Teď musíme čekat na to, jak vše dopadne.

Otázka na závěr. Jak jste řekl, dnes bude UEFA jednat o odložení pohárových soutěží a také mistrovství Evropy. Kdybyste si měl tipnout, myslíte, že se kontinentální šampionát uskuteční v plánovaném termínu od 12. června do 12. července?

(pousměje se) Stát se může spousta věcí. Může se to zrušit, posunout na pozdější měsíce či třeba na příští rok, nebo to nebude ve dvanácti zemích… Nevím. Ale spíše bych řekl, že letos šampionát padne. Rád bych se mýlil, ale podle mě se hrát nebude.