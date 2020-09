Stal se z toho v těchto týdnech kolorit. Kluby z nižších soutěží odmítají v poháru nastoupit do utkání proti profesionálům. Důvod? Nutnost absolvování testů na koronavirus. Kvůli finanční náročnosti, byť FAČR slíbila, že uhradí polovinu nákladů. Přesto by test každého člena týmu uvedeného v zápise mohl vyjít na částku kolem 25 až 30 tisíc korun. Proto se už do 1. kola nezapojili Hranice, Slavičín či Rýmařov.

Teď se čeká, jak se zachovají kluby v další fázi poháru. Ostravský Baník pocestuje do Frenštátu, rozhodnutí je na soupeři. Další dva zástupci třetího největšího města České republiky – Petřkovice a Hlubina – stojí před složitým rozhodnutím. „Ve středu hrajeme přeložené mistrovské utkání v Dolních Datyních. Tam se všichni sejdeme, hráči i realizační tým, a rozhodneme se,“ vyjádřil pro Deník postoj Hlubiny předseda Pavel Ožana.

On sám, vedení klubu, potažmo i fanoušci, by si odehrání atraktivního střetnutí s Karvinou přáli. Jako vítězové předminulého ročníku krajského poháru si vybojovali možnost nastoupit do této soutěže, loni v předkole vyřadili divizní Heřmanice, a když svaz rozhodl, že letos předkolo nebude a dojde na nasazení rovnou do hlavní části podle minulého roku, došlo na další úspěšnou konfrontaci s celkem ze čtvrté nejvyšší soutěže. Výhrou 6:3 před týdnem vyprovodili svěřenci Jana Woznici Vítkovice.

Teď budou mít klíčové slovo přímí aktéři. „Přece jen kdy se nám znovu podaří, abychom hostili prvoligové mužstvo? Druhou věcí je ale to, zda nám hráči řeknou, že jsou ochotni ty testy podstoupit,“ objasnil Ožana s tím, že finanční stránka není problém. „Finance nejsou překážkou, protože tohle bude pro všechny včetně mě zážitek na celý život. To nejde penězi vynahradit,“ řekl rázně předseda.

Krátce po vyřazení Vítkovic měl v této otázce jasno i trenér Jan Woznica. „Nastoupit proti profíkům by byl svátek, ale záleží na vedení. Já bych byl pro to, abychom hráli, protože pro nás by šlo o každopádně zajímavou konfrontaci,“ pronesl ještě v době, kdy neznal soupeře.

Podle Pavla Ožany je otázkou také logistické vyřešení celé akce. „Musíme se zorientovat, jaký je vůbec postup v tomto případě, zda si vše musíme obstarat sami, nebo někdo přijede a provede test. Uvidíme. Přijel jsem teprve z dovolené, takže to teprve budu zkoumat. Každopádně ve středu se dohodneme s hráči,“ zopakoval nejvyšší muž Unie Hlubina.

PETŘKOVICE: PENÍZE? JDE O ŠIRŠÍ KONSEKVENCE

V mnohých věcech podobně mluví také Petr Tač, předseda Petřkovic, které si v 1. kole jasně poradily s Novým Jičínem a nyní by měly narazit na Sigmu Olomouc. „U nás to není tolik ani otázka peněz, ale spíše obecného přístupu k této věci, protože jak jsme to konzultovali s hráči, jde o širší konsekvence,“ prozradil.

Posléze byl konkrétnější. „Dejme tomu, že se mezi námi někdo nakažený najde, my nejsme profíci, tudíž by to mělo vliv na chování samotného jedince, jeho práci, život, ale také na klub a A-tým. Nedejbože, když by takových bylo víc. A my nemáme tak široký kádr, abychom tři týdny hráli bez několika hráčů. I tenhle rozměr to má,“ přiblížil Tač.

„Zároveň musím upozornit, že nemáme v klubu nikoho, kdo by měl příznaky, nelze ale vyloučit, že někdo to v sobě má, aniž by to věděl,“ doplnil.

Podobně jako v případě Hlubiny ani Odra neví, jak by testování probíhalo. „Netušíme, jak se k tomu postavit, protože nevíme, jak to chodí a zatím nám nic z FAČR nepřišlo. Nicméně Sigma nás samozřejmě láká,“ připustil Petr Tač.

„Necháme to hráčích, ale musíme se dívat na více věcí. Třeba Otrokovice mají údajně více nakažených, proto jejich výsledky vypadají takto. My si musíme říct, jakým směrem se chceme vydat a co je pro nás prioritou. Rozhodneme se během týdne, je to padesát na padesát,“ uzavřel šéf petřkovického klubu.