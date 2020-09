Hosté přitom vstoupili do utkání vlažně a první možnosti měli Ostravané. Švábík však trefil tyč a s další možností si poradil brankář Neuman. V 17. minutě poprvé udeřilo, když Jursa si počkal při standardní situaci na zadní tyči a skóroval. Jen o osm minut později pak navýšil vedení Slezanů Haša.

„Zápas nám dal lekci, ukázal, jak ligový mančaft dokáže trestat chyby a proměňovat své šance. V první půli měl dvě, dal dva góly. My také něco měli, Švábík dal břevno. Škoda, i když si myslím, že i kdybychom se dostali do vedení, Karviná by zapnula na ještě vyšší stupeň,“ řekl trenér Hlubiny Jan Woznica.

Po přestávce bylo brzy jasno o tom, kdo postoupí do další fáze poháru. Ve 48. minutě přidal třetí branku Haša, vzápětí se prosadil i Guba a bylo hotovo. Pro hráče Unie to pak znamenalo, že mohli hrát bez obav a několikrát zatopili obraně favorita. Z několika šancí však gól nepadl, naopak Karviná přidala ještě dva góly. A to navíc zahodila penaltu.

„Ve druhém poločase se už projevilo, že Karviná jsou profesionálové a trénují osmkrát týdně, fyzicky nás přehráli. Celkově si ale myslím, že ostudu jsme neudělali a užili jsme si to,“ dodal Woznica.

Hostující kouč Juraj Jarábek soupeře pochválil. „Celou dobu byla nepříjemná, ukazovala, že dovede hrát fotbal a v první čtvrthodině nás i dost zlobila. My jsme úkol splnili, šanci dostali hráči, které jsme potřebovali vidět v akci. Od toho je ten kádr tak široký a hráči k tomu přistoupili, jak měli," uvedl.

V domácích řadách však panovala relativně spokojenost. Utkání přilákalo více než sedm stovek diváků, kteří se rozhodně nenudili. „Myslím, že takto vypadá pro klub, jakým je ten náš, oslava fotbalu. Chybělo jediné – náš vstřelený gól. Zasloužili jsme si ho. Třeba to vyjde za rok,“ zakončil předseda Hlubiny Pavel Ožana.

Hlubina – Karviná 0:6 (0:2)

Branky: 25. a 48. Haša, 17. Jursa, 50. Guba, 81. Herc, 84. Smrž. Rozhodčí: Dubravský – Lakomý, Antoníček. ŽK: Dziža (Hlubina). Diváci: 750.

Hlubina: Nosek (46. Otoupalík) – Sasko, Vančo, Karel, Podraza – Schmutz (61. Dziža), Švábík (61. Petrík), Tomek, Frébort – Klíma (75. Tóth) – Hommes (75. Hanauer). Trenér: Woznica.

Karviná: Neuman – Stropek (61. Holiš), Dramé, Janečka – Želizko (61. Twardzik), Hanousek (61. Qose), Herc, Jursa, Mikuš – Guba (61. Smrž), Haša (61. Vlachovský). Trenér: Jarábek.