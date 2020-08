Hlubina na domácí půdě dvakrát vedla góly Krčmaříka, Vítkovice však dokázaly trefami útočníků Stanojkoviče a Palečka vždy vyrovnat. Ještě do přestávky však i potřetí vrátil minimální náskok Unii Hommes, na kterého pak pauze navázal Švábík. Od té chvíle už Vítkovice jen ztrácely.

Na jednobrankový rozdíl ještě dvacet minut před koncem stáhl skóre Motyčka, v závěru však postup účastníka krajského přeboru stvrdili Petrík a Hanauer. „Gratuluji soupeři, byl výborně připravený. To, co jsme my chtěli, hrál naopak on, to nás dostalo do úzkých a pramenil z toho první poločas,“ začal pozápasové hodnocení trenér Vítkovic Robert Pištěk. „Druhou věcí ale je – a to jim nedávám žádnou vinu na naší porážce, protože náš tým nehrál nic – je však i výkon všech tří rozhodčích, který byl naprosto katastrofální. To tam klidně napište,“ dodal Pištěk, který byl k vlastnímu týmu nemálo kritický.

„Co na to říct? Ostuda. Místo, abychom soupeře z nižší soutěže dostali pod tlak, tak je to naopak. My si nebyli schopni ani rozehrát míč. Navíc děláme šílené chyby, po nichž dostáváme góly. Začátek druhé půle byl lepší, ale po neproměněné vyložené šanci šla naše hra zase dolů,“ pokrčil jen rameny Pištěk.

„Ano, je to pro nás ostuda, na druhé straně lepší dostat tu facku teď, než v sobotu s Polankou, protože divize je pro nás hlavní soutěží. Chyby si ale musíme rozebrat,“ doplnil.

O poznání spokojenější byla domácí strana. „Byl to těžký zápas, který nám vzal hodně sil, ale jsme rádi, že jsme postoupili,“ přiznal kouč Hlubiny Jan Woznica. „Myslím, že v prvním poločase jsme byli lepší, bohužel vždy po gólu nám soupeř vyrovnal, takže vše bylo otevřené. Nakonec ale podle mě zasloužená výhra. Vítkovice toho už ve druhé půli moc neměly, rozhodla produktivita,“ soudil Woznica.

Podle jeho slov si Hlubina jen ukázala, že i s divizními soupeři se může měřit. „To jsme věděli už z přípravy, kdy jsme dokázali porážet Karvinou B, nebo Polanku. Z toho jsme strach neměli, naopak jsme se těšili. Prostě jsme šli do toho s tím, že si to na férovku rozdáme a lepší postoupí,“ uvedl trenér Hlubiny.

Hlubina – Vítkovice 6:3 (3:2)

Branky: 14. a 25. Krčmařík, 32. Hommes, 67. Švábík, 88. Petrík, 90.+3. Hanauer – 23. Stanojkovič, 26. Paleček, 69. Motyčka. Rozhodčí: Laštuvka – Trigas, Krupa. ŽK: Hommes, Frébort - Václavík, Motyčka. Diváci: 400.

Hlubina: Otoupalík – Dziža, Vančo, Tomek, Podraza (46. Frébort) – Klíma (57. Petrík), Švábík (85. Hanauer) – Ulman (60. Gaži), Hommes, Sasko – Krčmařík (69. Karel). Trenér: Woznica.

Vítkovice: Košec – Gula (46. Němec), Macík, Motyčka, Rončka – Konečný (46. Šindler), Václavík, Kalfas, Kouřil (59. Benc) – Paleček, Stanojkovič (85. Fikáček). Trenér: Pištěk.

PETŘKOVICE ROZHODLY VE DRUHÉM POLOČASE

Roli favorita splnily Petřkovice. Přední celek MSFL se dlouho nemohl na hřišti divizního Nového Jičína prosadit, povedlo se to až po hodině hry Mládkovi, na kterého ve zbývajícím čase navázali ještě duo střídajících hráčů Moučka a Raab.

„Chtěli jsme hrát a předvádět kvalitní hru, což si myslím, že se povedlo. Jediné, co nám nešlo, byla finální část, koncovka. Ta nás trápí už nějakou dobu, neproměňujeme spoustu šancí,“ mrzelo trenéra Petřkovic Lubomíra Adlera.

„Tohle byl zápas o jednom gólu, který jsme dali až ve druhé půli, ale pak jsme už dominovali. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Výsledek je pro soupeře milosrdný, šest sedm branek jsme dát mohli, čímž bychom se lépe naladili na sobotní těžký zápas s Frýdkem-Místkem,“ uzavřel Adler.

Ve 2. kole se z Moravskoslezského kraje kromě ligových celků Baníku Ostrava, Karviné a Opavy, představí také druholigový Třinec. Hlučín, Frýdek-Místek a Petřkovice z MSFL, divizní Frenštát pod Radhoštěm a krajský přebor bude reprezentovat Hlubina.

Nový Jičín – Petřkovice 0:3 (0:0)

Branky: 60. Mládek, 70. Moučka, 78. Raab. Rozhodčí: Bebenek – Kaloč, Žurovec. ŽK: Gomola – Praus, Moučka. Diváci: 147.

Petřkovice: Květon – Wala, Honiš, Plesník, Strakoš – L. Ptáček (46. Neumann), Praus, Holzer (80. Míšanec), Mládek, J. Ptáček (46. Moučka) – Smékal (67. Raab). Trenér: Adler.