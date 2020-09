Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že jste povolán do reprezentace?

Když mi to trenér volal, myslel jsem si, že si dělá srandu. Moc jsem tomu nevěřil. Měl jsem volno, chtěl jsem si ho užít a už jsem mířil na golf. A do toho mi to trenér zavolal. Byl jsem trochu opařený, moc jsem tomu nevěřil a definitivně jsem uvěřil až po testech na covid, kdy už to bylo všechno jisté. Teprve v tu chvíli mi začalo docházet do hlavy, že budu hrát za reprezentační A-tým. I když třeba jen jako náhradník. I za tuhle zkušenost jsem byl vděčný, být u toho, když se hraje velký zápas proti Skotsku.

Jenomže z toho pro vás žádná role náhradníka nebyla…

Že budu asi v základu, jsem se dověděl už při nějakých pohovorech s realizačním týmem. Bavili jsme se o složení týmu, říkali mi, co ode mě očekávají, že bych měl nastoupit uprostřed a kolem mě by se to mělo trochu obalit.

Na všechno bylo hrozně málo času…

Strašně málo. Měli jsme jeden trénink v sobotu, část neděle jsme proleželi na pokoji, čekali jsme na výsledky testu, pak jsme se setkali s trenéry a večer jsme měli trénink. Ale možná to bylo dobře, aspoň jsme o tom všem neměli čas přemýšlet.

Dostavila se nervozita?

Pár hodin před zápasem ano. Ale pak se to nějak uvolnilo a cítil jsem, že si to všichni chceme užít. Odpoledne tam nervozita byla, ale tu jsem zaspal.

S jakými úkoly vás trenéři vyslali na hřiště?

Držet střed zálohy, dirigovat kluky přede mnou, stopeři zase měli dirigovat mě. Očekávala se od nás hlavně týmová práce. Věřím, že jsme to splnili, i když nějaké chyby, ze kterých padly ty góly, tam byly. Snažil jsem se hlavně odebírat míče, stát v dobrých pozicích a hlavně rychle rozehrávat nahoru.

První okamžiky utkání patřily Skotům, ale velmi brzy se herní obraz začal zásadně měnit…

Vstoupili jsme do toho dobře. Aktivně. Cílem bylo dostat je pod tlak. Nevím, jestli nás podcenili, jestli si mysleli, že zalezeme a že to půjde samo. My jsme začali aktivně a z toho vyplynul i náš gól. Některé akce z hloubky pole jsme nedohráli. Možná to bylo i tím, že jsme nebyli sehraní. Bylo tam dost ztracených míčů, to nás stálo hodně sil. Pak jsme dali gól a oni zapnuli. Byla to najednou celkem fuška a ve čtyřicáté minutě jsem si říkal, co se děje?

Jak vám bylo po těle?

Byl jsem hodně unavený. Ale bylo to tím, že jsme se po tom gólu snažili ubránit ten náskok, oni víc drželi míč. Gól, který jsme dostali, nás na chvíli dostal do kolen, ale pak jsme se zase snažili být aktivní. Bohužel přišel ten druhý smolný gól z penalty. Ani nevím, jak to tam přesně bylo. Ale zase jsme se vzchopili, měli jsme mraky šancí, dali jsme dvě tyčky, létalo to tam, škoda, že jsme z toho nějaké body pro národní tým nevytěžili.

Asi každého, kdo zápas sledoval, jste zaujal svým individuálním výkonem. Jak jste se na hřišti cítil?

Do toho zápasu jsme vstoupili dobře jako tým. I já jsem tam získal nějaké míče, ale taky jsem tam měl nějakou ztrátu. Začal jsem se do toho ale dostávat, přišla sebedůvěra. Skotové hrají podobný silový fotbal, na jaký jsme zvyklý z ligy. Hodně běhavý.

Mohl jste dát i gól…

Jak ta sebedůvěra rostla a držel jsem častěji míč, dostal jsem se najednou do situace, kdy jsem měl místo ke střele. Už jsem chtěl střílet, ale najednou jsem viděl, že mám ještě trochu místa, tak jsem si to posunul o pár kroků dopředu, ale bohužel to nevyšlo. Letělo to do branky, gólman to chytil dobře. Neměl to jednoduché, protože to proletělo bránícímu hráči pod nohama. Škoda, že to neletělo přímo k tyči. Ten míč se tam stáčel, ale tím, že tam nešel přímo, ale falší, tak k tomu měl gólman o kousek blíž.

Zápas skončil, výkonem jste nadchli, ale teď už jste zpět na Bazalech v ligové realitě…

Já doufám, že nám ten reprezentační zápas pomůže. Všem čtyřem, kteří jsme tam byli. A že to přeneseme na tým a do ligy. Protože ty výkony, které jsme teď v lize podali, nebyly optimální. Když jsem v mládeži jezdíval na reprezentační srazy, vždycky jsem se z nich vracel s dobrou náladou. A psychicky povzbuzený. Tak věřím, že nám to pomůže se výsledkově v lize odpíchnout a podat lepší výkon než dosud.