Chybět nebude ani domácí špička. Do Ostravy dorazí Sparta, Slavie i Plzeň. V případě Baníku dojde také na derby s Vítkovicemi či Karvinou.

„Je to další turnaj na špičkové úrovni, který Baník pořádá. Pro naše hráče je to další skvělá šance zahrát si proti věhlasným soupeřům. Pro kluky, dívky a jejich rodiče, kteří se rozhodují, kde s fotbalem začít, je to další ujištění, že Baník je nejlepší adresa,“ řekl pro klubový web Radek Slončík, sportovní ředitel Akademie Baníku Ostrava.

Podrobnosti k turnaji naleznete na webových stránkách ZDE. Atraktivní utkání Baníku s AC Milán se bude hrát v sobotu 30. listopadu v 10.40 hodin.