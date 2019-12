O unikátním projektu jsme hovořili s Richardem Urbanem, jedním ze sekretářů mládeže Baníku Ostrava.

Jak se tento unikátní projekt zrodil?

Myšlenka tu byla už delší čas, ale až vedení Akademie Baníku přišlo s tím, že tuto soutěž zrealizuje. Mám v kanceláři kolegu Romana Holiše, se kterým probíráme nápady. A ty, které dávají smysl, se snažíme převést do reality. Interliga je velký projekt, proto do týmu organizátorů přibyl schopný trenér baníkovské třináctky David Noga. Baník přišel v minulém roce s programem takzvaných baníkovských středisek v různých částech města, díky kterému se podařilo nabrat do klubu velkou spoustu dětí ve věku přípravek. To byl první a velmi důležitý krok, ale musí následovat další. Když ty děti máte, musíte jim zajistit kvalitní výchovu.

Účastníci: Baník Ostrava, Sparta Praha, Fastav Zlín, Zbrojovka Brno, Wisla Krakov, Slask Wroclaw, Górnik Zabrze, Spartak Trnava, ETO Györ.

Což Sportnect Interliga splňuje?

Chcete-li dětem v klubu zajistit kvalitní růst, musíte jim obstarat co nejlepší konfrontaci. Až dosud hrála dvanáctka a třináctka nejvyšší soutěže v regionu. Což platí všude v republice, takže je to celorepublikový problém. A my jsme pochopili, že pouze tato konfrontace nás od konkurence neodlišuje, a zajistili jsme našim dětem konfrontaci s jinými styly.

Jak je soutěž financována?

Díky Matouši Hábovi se podařilo zajistit finanční podporu z Visegrádského fondu. Ale pozor, chci upozornit, že jednotlivé týmy se do projektu přihlásily, aniž by měly jistotu, že nějaká finanční podpora vůbec zajištěna bude.

Jak oslovené kluby reagovaly?

Díky tomu, že pořádáme skvěle obsazené mezinárodní mládežnické turnaje, jako Memoriál Evžena Hadamczika a podobně, máme nejen výborné kontakty na kluby v Česku i v zahraničí. Můžu říct, že myšlenka konfrontovat se s opravdu kvalitními soupeři nejen v průběhu krátkého turnaje, ale po celou sezonu se líbila každému, komu jsme ji odprezentovali.

Jaké máte reakce zúčastněných klubů nyní, když už soutěž běží?

Nadšené. Takovou soutěž tady v těchto kategoriích nikdo nehrál. Všechny zúčastněné kluby mají zajištěnou velmi kvalitní konfrontaci po celou sezonu. Nemusí si navíc shánět soupeře pro zimní přípravu. Spokojenost je skutečně značná.

Registrujete zájem o účast v soutěži od klubů, které se jí dosud neúčastní?

Ten zájem je doslova obrovský. Hlásí se nám i zahraniční kluby, dokonce na pokyn ze Španělska se o účast přihlásila FC Barcelona, respektive její budapešťská akademie.

Takže Sportnect Interliga má svou budoucnost…

O tom jsme přesvědčeni. Samozřejmě už nyní na základě reakcí dalších klubů uvažujeme o jejím rozšíření. Jelikož je soutěž momentálně uzavřena, nastal nám příjemný problém, který musíme do nadcházejících ročníků vyřešit. A budoucnosti se týká i to, že Baník by své zápasy Interligy mohl hrát v novém středisku na Bazalech, které by pro takovou soutěž byly opravdu důstojným dějištěm.