Bohužel střelu Černého vyrazil gólman Unai Simón a vytáhl se i při největší šanci Jana Kuchty, jenž na něj postupoval o půlky hřiště. „První poločas jsme zvládli velmi dobře. Možná si Španělé mysleli, že nás zatlačí víc, ale naši hráči výborně napadali, hráli aktivně, překvapili je. Bohužel nedali šance a v tom byl rozdíl,“ našel jediné velké mínus na výkon kouč národního mužstva, který je hrdý, že se hráči odvážně staví fotbalistům, jejichž domovskými kluby jsou Barcelona, Real Madrid nebo Chelsea.

Sympatický výkon na Španěly nestačil. Češi zahazovali šance, v Málaze padli

Podobně jako doma se Španěly musel střídat velmi brzy důležitého hráče, zraněného Michala Sadílka vyměnil Alex Král. A přestože má za sebou trápení po nepovedeném přestupu do West Hamu, zápas odehrál velmi kvalitně. „Víme, že byl kritizovaný, že nehraje, ale pořád ho vnímáme jako dobrého fotbalistu. Svou roli tady na srazu plnil perfektně, a je na něm vidět i to, kolik toho natrénoval v Anglii. Pravděpodobně teď udělá přestup, snad začne hrát víc a zase se dostane do top formy,“ věří trenér.

První čtyři zápasy nabídly i přes nepříznivý červnový termín zajímavá utkání a čtyři české body do tabulky. Tým se drží na třetí příčce, která mu zajistí záchranu, ale Švýcaři se přiblížili, když senzačně doma přehráli Portugalsko.

Pohár mistrů světa i ušatá trofej. Jak Španělé lákali na Čechy v Málaze

Podzimní vyvrcholení skupiny tak může nabídnout něco víc, půjde opravdu o hodně. „Tyhle zápasy nás posouvají, přestože čas, kdy se to hraje, nebyl ideální a museli jsme řešit dost omluvenek. Já sám pro mužstvo jen slova chvály, jak k tomu přistoupilo. Zdůraznit musím pochvalu pro osu týmu v čele s Tomášem Součkem, Brábou (Brabcem) a Cufem (Coufalem), do zranění i Michal Sadílek. Byly tam vždy jen dva tři dny pauzy, přesto nikdo nekňoural, že by chtěl střídat. Charakter týmu má velkou sílu,“ je šťastný reprezentační trenér a věří, že na podzim má jeho mužstvo šanci uspět v obou zápasech.

„Portugalce máme doma a teď prohráli ve Švýcarsku, i když je otázka, jakou měli sestavu a jak k zápasu přistoupili. My se na něj připravíme a hráči už poznali, že takové týmy mohou zaskočit. A když to nevyjde s Portugalci, rozdáme si férově se Švýcary,“ usmál se Jaroslav Šilhavý.