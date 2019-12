Nohavica hrál, zpíval, recitoval i vyprávěl. Nemohla chybět „Ostrava“ nebo „Fotbal“ a bouřlivý aplaus. Spolu s ním bavil ostravský hudebník, textař a komik Jiří Krhut. Heligonka se třásla smíchy po jeho básni o současném týmu Baníku, ve které se každý hráč našel.

V závěru hodiny a čtvrt trvajícího koncertu vystoupil na pódium majitel Baníku Václav Brabec. Oběma umělcům za všechny v sále poděkoval. Nohavicovi předal dres s podpisy hráčů a požádal o zahrání „Mám jizvu na rtu.“ Nohavica vyhověl.

„Stává se už takovou tradicí, že jednou za sezonu uspořádám pro kluky z Baníku koncert v Heligonce. Přijdou hráči, trenéři, realizační tým, vezmou s sebou manželky, přítelkyně, rodiče. Vypadnou tak z toho náročného fotbalového prostředí a aspoň na chvíli si odpočinout,“ řekl Jaromír Nohavica.

„Letos nám to vyšlo skvěle. Máme před důležitým mačem se Spartou a hlavně nás čeká jaro s cílem, který jsem klukům za všechny fanoušky jasně stanovil: Baník do Evropy!“ usmíval se Jaromír Nohavica a dodal: "Z baníkovského publika na mě šla velká síla. Byl to zážitek."