Odplatou k zastavení venkovních nezdarů, Baník jede bojovat na Stínadla

/FOTOGALERIE/ Mají jim co vracet! Fotbalisté Baníku Ostrava jdou po reprezentační pauze znovu do akce a to proti soupeři, kterému chtějí oplatit poslední domácí porážku.

Utkání 3. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - FK Teplice, 26. července 2019 v Ostravě. Na snímku Adam Jánoš. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň