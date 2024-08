Exkluzivně

Sešlo se to. V jeden den – ve čtvrtek – by podle termínové listiny měli v Kodani nastoupit oba velcí městští rivalové. UEFA ještě před odvetami 2. předkola reagovala a vzkázala: zápas FC Kodaň bude ve středu. V té chvíli bylo jasné, že se to týká Baníku, který s touto verzí začal pracovat a i kvůli toho si odložil derby v Karviné.

Komplikace to byla spíše pro fanoušky, kteří ve víře, že Ostravané přes Urartu postoupí, si rovnou zajišťovali výjezd s tím, že zápas bude ve čtvrtek. „Super, hraje se ve středu. To budu zrovna ve vzduchu,“ psali lidé ironicky na sociálních sítích.

Pro teprve druhý evropský výjezd baníkovců za posledních čtrnáct let dostali Slezané od Kodaně 1900 lístků, což odpovídá povinným pěti procentům kapacity stadionu, jak ukládají řády UEFA. Obecně se počítá s tím, že fanoušci kvótu naplní.

„Kdyby bylo třeba, jsme připraveni s Kodaní jednat o navýšení,“ řekl Deníku minulý týden šéf marketingu a PR Matěj Šturala.

K dopravě volí všelijaké způsoby. Od letadel a autobusů, kterých je na trhu málo a platí se za ně pomalu zlatem, až po osobní auta. V centru Kodaně však v den zápasu téměř nezaparkujete. Tím spíše, když kromě bitvy Baníku s FC probíhá ve městě Fashionweek a zmíněné Bröndby hraje ve čtvrtek s Legií Varšava.

A zde může být další kámen úrazu. Možný střet s polskými fanoušky. Ať už z principu, kdy jakýkoliv symbol jiného klubu je cenným artefaktem, ale i z důvodu odvety.

Je to pár let, kdy někteří fanoušci Baníku napadli vlak s příznivci Legie, kteří cestovali na zápas do Vídně. A to se holt nezapomíná. Stejně jako fakt, že baníkovci mají družbu sKatovicemiadobré vztahy s Gornikem Zabrze. Polský akcent je zde nevyvratitelný.

Hrozebsi je vědom také Baník, který vydal v minulých dnech na svém webu „Průvodce Kodaní“, kde na potíže tohoto charakteru upozorňuje. „Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme necestovat do Kodaně v klubových symbolech. Toto doporučení se týká jak samotné cesty do Dánska, obzvlášť pokud vyrážíte automobily přes Polsko a Německo, tak také pobytu v Kodani, pokud budete na místě dříve než v den utkání, případně pokud budete v Kodani zůstávat déle,“ uvedl klub.

„Symboly a klubové barvy v ideálním případě vytáhněte až na samotném srazu v centru města (Rådhuspladsen),“ potvrdil Baník to, o čem Deník už v minulém týdnu informoval s tím, že jednotným dresscodem je opět bílá barva. „Důrazně apelujeme na všechny účastníky výjezdu, aby nechodili a necestovali v symbolech přes sousední státy. Vystavujete se fyzické újmě a ztrátě symbolů,“ informuje i facebooková stránka Chachaři.cz.

Baník hodně komunikuje s místní policií, která tak bude mít v týdnu dost práce. „Musíte zkoordinovat celý postup, kde se fanoušci shromáždí, zařídit vlak pro přepravu a security, která je pak doprovodí. Kodaň nám tady nabídla pomoc, což je pěkné gesto. Asi se na naše fanoušky těší,“ usmál se Matěj Šturala. „Zatím ale jde vše dobře, věřím, že to tak bude pokračovat až do zdárného konce,“ uzavřel.

Žádná česká televize přímý přenos nepřenáší, nicméně Baník se snaží – podobně jako v soubojích s Urartu – o stream skrze vlastní komunikační kanály. Případně mají fanoušci možnost na internetu zkusit přenos místních vysílatelů.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zápas Baníku Ostrava v Konferenční lize na půdě FC Kodaň exkluzivně od reportéra Deníku Davida Hekeleho