Poukázal na to, že uplynulá sezona byla výsledkově úspěšná, nejlepší za éry Václava Brabce. Za A-tým nastoupilo devět odchovanců, do třetiligové rezervy se posunulo z dorostu deset hráčů. „A to jsou čísla, která mě zajímají především. Jsou zajímavá, zvlášť, když si vezmete, že akademie se v Baníku začala stavět od základů před pěti šesti lety,“ řekl Roman Holiš.

Tři mladíci se v ligovém mužstvu usadili trvale. „To je skvělé. Tím spíš, že jak Petr Jaroň, Daniel Smékal i Matěj Šín prokázali, že potenciál, na to, aby se v profesionálním fotbale prosadili dlouhodobě, skutečně mají. A to nemluvím o tom, že v závěru sezony si své první starty za A-tým Baníku připsali další mladí odchovanci,“ připomněl, přičemž vypočítal i sportovní úspěchy žáků, sedmnáctky, devatenáctky, či juniorek.

Spolupráci mezi třetiligovým B-týmem a U19 pak Baníku podle něj závidí celá republika. „Oba týmy spolu jezdí na soustředění, mají společný tréninkový proces, dochází zde velmi často k výměnám hráčů a dnes má spousta našich hráčů z B-týmu nabídky z druholigových klubů,“ uvedl Roman Holiš a vyzdvihl i angažování dosavadního kouče béčka Tomáše Hejduška, který nově povede ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE Karvinou.

ODCHODY BYLY A BUDOU

Stranou ale nezůstalo ani palčivé téma odchodů mladých nadějí. „Odpovím jasně a přímo: K žádnému masivnímu odchodu našich mladých hráčů nedochází a docházet nebude,“ prohlásil rezolutně Holiš. „Baník má jednu z nejlepších Akademií široko daleko a pro drtivou většinu hráčů je ctí v ní být. Jsem si jist, že máme nejlepší zázemí, špičkové trenéry a klub, v němž chce hrát většina kluků. To říkám se vším respektem k ostatním klubům,“ pokračoval.

Jsou ale podle něj chvíle, kdy hráč se rozhodne jít za nabídkou.„V Baníku smlouvu nepodepíše a odejde. A jestli se to v této sezoně děje v míře o něco málo větší, je to dáno jen tím, že špičkových hráčů máme v Akademii čím dál tím více,“ nechal se slyšet s tím, že jde o konkurenci z hlavního města i ze zahraničí.

„A to je složité. Můžeme vyvinout maximální úsilí, abychom hráče udrželi, nicméně podmínky, zejména ty finanční, které tyto kluby nabízejí, jsou nesrovnatelné s těmi, které můžou nabídnout české kluby. V takové chvíli se hráč prostě rozhodne v Baníku smlouvu nepodepsat, nebo podepsanou již neprodloužit, a naše šance hráče udržet je v tu chvíli minimální,“ doplnil Roman Holiš.

PROČ KUKUČKA A ŠMIGOVÉ?

A co tedy řekl k Ondřeji Kukučkovi, či bratrům Šmigovým, kteří odešli do Sparty, respektive Slavie? „Víme, že největší pražské kluby naše hráče neustále oslovují. To je ostatně jen vizitka toho, že Akademie funguje dobře a vychovává špičkové fotbalisty. Pokud jde o Ondřeje Kukučku a Daniela Šmigu, to jsou hráči, kteří už byli posunuti do A-týmu a později odmítli prodloužit smlouvu. Z Akademie odešel letos v rámci Česka do této chvíle jediný hráč, a to Jakub Šmiga, který míří za rodinou do Prahy,“ vysvětlil Holiš.

Šimon Slončík pak patří Zlínu. „Ale ano, někteří hráči, ať už jsou pod vlivem agentů nebo rodičů, se rozhodnou odejít. To se dělo, děje, dít bude. Baník tím není výjimečný,“ poznamenal.

Přesvědčovat hráče prý nemá smysl. „Ale ani my nespíme. Také do Akademie Baníku přichází řada top hráčů z okolních prvoligových klubů. Nedávno jsme dokázali přivést Patrika Měkotu ze Slavie, což je mládežnický reprezentant, jenž se nyní znovu objevil v nominaci české reprezentace do 18 let,“ upozornil Holiš.

„Naším úkolem je, abychom odchody minimalizovali. Drtivá většina hráčů v Baníku zůstává, posouvá se dál, a dnes je každý ročník Baníku velmi silný,“ vylíčil. „Nespokojíme se s tím, že jsme dobří. Chceme být nejlepší,“ zakončil sebevědomě Roman Holiš.