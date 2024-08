Velkou část léta strávil individuální přípravou, čekal na angažmá, které by ho oslovilo. Ačkoli fotbalový brankář Dominik Holec chtěl jít do zahraničí, odchodem Jiřího Letáčka se uvolnilo místo v ostravském Baníku. Stačilo pár schůzek a slovenský gólman, který působil ve Spartě a naposledy v Karviné, putoval na Bazaly. „Jsem za to rád, protože jsem v Ostravě už rok bydlel,“ řekl Holec v rozhovoru pro Deník krátce po tom, kdy si v Jerevanu připsal první soutěžní start. K výhře 2:0 pomohl nulou, jistotou a jedním skvělým zákrokem.

První zápas, hned nula. Jaké jsou pocity?

Samozřejmě fajn, když se to tak zvládlo. Hlavně týmově. Je dobře, že jsme sérii vítězství udrželi, protáhli, a i když se to mohlo zdát jednoduché, tak nebylo. Po domácím výsledku si kdekdo myslel, že to půjde lehce, ale bylo to náročné. Už od podmínek počasí, na které domácí byli zvyknutí. Než se přizpůsobíte vlhkosti vzduchu, je to náročnější, ale zvládli jsme to, vyhráli na nulu a do dalších zápasů jdeme s nabitým sebevědomím.

A pro vás to bylo specifické, když chytáte poprvé v takových podmínkách a za stavu, kdy vlastně vedete 5:1?

Jestli můžu mluvit za kluky, my do toho nešli s tím, že vedeme 5:1. Jeden druhému jsme říkali, že jsme si přišli pro další výhru, pro postup, že ještě není nic rozhodnuto, domácí nám to nedají zadarmo a podle toho jsme k tomu přistupovali. Myslím si ale, že jsme si ten výsledek zasloužili. Nijak specificky jsme to ale nebrali, což se ukázalo na hřišti, kde jsme mohli vyhrát i větším rozdílem.

Dlouho to pro vás byl takový rutinní zápas, ale pak jste musel vytáhnout opravdu velký zákrok. Jak jste to viděl?

První poločas byl o hře nohou, kde jsme vyšli i z těžkých situací. Samozřejmě, je třeba si říct, že kvalita soupeře nebyla až taková, ale byli draví, chtěli se rvát o výsledek, v první půli se snažili i presovat. Snažili jsme ale hrát fotbal tak, jako chceme a byly tam i zákroky a situace, kdy bylo třeba se soustředit. Jsem rád, že v průběhu pak přišel i těžší zákrok, vyřešil jsem to a od toho v bráně jsem a holt jsou takové zápasy, že nemáte moc práce, ale čekáte na jeden větší zákrok, který musíte zvládnout a podržet tým. Potom roste sebevědomí celého mužstva.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Odvetné utkání 2. předkola Konferenční ligy mezi FC Urartu a Baníkem Ostrava. Úspěšnější byli hosté.

Je to pro vás důležité? Ani ne kvůli zápasu, ale kvůli sobě?

Tak… Já věřím, že to nebyl můj poslední zákrok, dovolím si tvrdit, že už mám něco za sebou, i když člověka těší každý těžší zásah. Já jsem tam ale od toho, abych zákroky měl, po té delší době to dodá sebevědomí, ale není poprvé, kdy jdu do brány po delší době. Nebylo to nic, na co bych se snažil myslet, chtěl jsem odvést co nejlepší práci a doufám, že to tak bylo.

Jak došlo k vašemu angažmá v Baníku?

Vyvíjelo se to postupně. Možná jsem někde řekl, že chci jít do zahraničí, ale tím, že se věci natahovaly a řešily dlouho, Baník zároveň odešel Lety (Letáček), tak mě oslovili v podstatě ze dne na den a během chvíle jsme se dohodli. Jsem za to rád, protože jsem v Ostravě už rok bydlel. Ano, tvrdil jsem, že nechci zůstat v Čechách, ale i když jsem rád za každou nabídku i šanci a nechci nikoho urazit, tak jsem se chtěl posunout výše a to Baník splňuje. Je to velký pojem, takže jsem rád, že jsme se dohodli. Je to jeden z top klubů v Česku a věřím, že spolu budeme úspěšní.

Velkou část přípravy jste strávil mimo jakýkoliv tým, tak jaké to bylo? A necítíte, že vám kvůli toho něco chybí?

Nebylo to jednoduché, bylo to specifické, když jsem netrénoval s mužstvem, což není ideální, ale do značné míry to ovlivnilo zranění z konce minulé sezony. Měl jsem trhlinu ve svalu a musel jsem jít postupně. Nešlo do toho vletět hned. Dlouho to bylo jen o běhání a posilování. Byl jsem pak rád, že jsem mohl trénovat s Laštym (Janem Laštůvkou), velmi mi to pomohlo, takže mu jsem vděčný, že si našel prostor ve volném čase a nabitém programu.

Nakonec jste do Baníku šel i přes vědomí, že lepší pozici minimálně na začátku má Jakub Markovič…

Podívejte, všude, kam bych šel, bych o místo musel prát. Konkurence musí být všude, já jsem za ni vždycky rád. Já si myslím, že jsme dobrá dvojka brankářů, na kterou se kluci i trenéři mohou spolehnout, každý z nás pro mužstvo odvede maximum a tak to bude nadále. Pak je na trenérech, koho z nás do té brány budou dávat na základě našich výkonů. Ale byl jsem si vědom, že po tom zranění to nebude žádný raketový nástup do brány, zvlášť pokud budu ve větším klubu, což Baník je.

Chytal jste ve Spartě, což je velký rival Baníku, v Karviné, která je regionálním sokem. Jak vám to zní?

Nevím… Já se vždy snažím hledat mužstvo, kde to pro mě bude nejlepší, a tyto věci v hlavě nemám. Rivalitu nějak vnímám, ale po tom, jakými kluby jsem si prošel, už mám něco za sebou, abych tyto věci uměl dát stranou, neřešil to a mužstvu dal maximum.

Poslední věc. Připomněl se vám s jarním gólem přes půl hřiště Ewerton, když jste poprvé přišel do šatny Baníku?

Ewe nemusí. My to máme vydiskutované, navíc se známe snad od deseti let, kdy jsem byl ve Zlatých Moravcích, takže spolu vycházíme dobře. My jsme si to řekli už po zápase, Ewe je ale fajn, že jsme to dále nemuseli řešit.