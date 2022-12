Jsme spokojeni. Stanovený cíl, který jsme si dali, to znamená posun hráčů do dospělé kategorie z kategorie U19, nebo napříč kategoriemi, ten jsme splnili. Hráči se nám posunuli a po posunu začlenili. Zvláštní vizitkou jsou hráči, kteří si po přestupu do B-týmu zahráli ostrý zápas i za A-tým. Mám na mysli Martina Hrubého, který už odchytal ostrý zápas v MOL Cupu, a devadesát minut v tom utkání odehrál i Patrik Měkota. I když před ním je ještě dlouhá cesta.

V B-týmu hrající MSFL se na podzim začlenili další hráči, kteří přišli z devatenáctky…

Ano, v B-týmu, který nechceme v té cestě z dorostu do dospělého fotbalu přeskakovat, nám už naskakují hráči Krupička, Obuch, Michlík, samozřejmě Hrubý s Měkotou, byl tam i Remiáš a nerad bych na někoho zapomněl. Tohle se nám daří a funguje to na velmi dobré úrovni. Totéž se nám daří i průřezem kategoriemi U16 a U17. Hráči ročníku 07 už hrají celostátní ligu v týmu U17. Ať už je to Řeháček, Míček, Graclík nebo Bakrlík. To jsou hráči, kteří se nám začleňují mezi hráči ročníku 06.

Poněkud opomíjena bývá obvykle kategorie U18…

A musím říct, že neprávem. Posun se nám podařil i v kategorii U18, kde už je dnes minimum hráčů ročníků 04, ale přibývají tam hráči ročníků 05 a 06, kteří taky bojují o devatenáctku a je u nich předpoklad, že se jejich vývoj ještě podaří natolik urychlit, že se do další kategorie posunou. Osmnáctka je aktuálně druhá v moravskoslezské dorostenecké lize a stejně úspěšně si vede šestnáctka, které svou soutěž dokonce vede.

Čímž se dostáváme ke konkrétním výsledkům…

Které ovšem nenadřazujeme nad výchovu hráčů, ta je stále prioritní. Ale pokud jde tedy o výsledkové shrnutí, tak devatenáctku bychom jistě rádi viděli ve vyšších patrech tabulky. Začátek sezony se nám bohužel nepovedl. Vyjma toho prvního vstupního utkání. Pak jsme čtyři zápasy výsledkově tápali, nedařilo se nám to zastavit. Závěr podzimu byl ale dobrý a já věřím, že na něj na jaře navážeme a v tabulce se posuneme výš. Ale opakuju, prioritou znovu bude zabudování hráčů devatenáctky do vyšší kategorie, což v tomto případě znamená primárně do B-týmu. Takže věřím, že devatenáctku budeme omlazovat.

Už nyní patří mezi nejmladší týmy v soutěži…

Ano, na začátku sezony jsme měli se Spartou a Slavií nejmladší týmy kategorie U19. Do mistrovských utkání se zapojovali většinou hráči ročníků 05 a 06. Chceme takto pokračovat i na jaře a začít už budovat kádr s výhledem na budoucí sezonu. A už v průběhu zimy chceme začlenit do B-týmu dorazové hráče, to znamená ročník 04, kteří na to mají výkonnost a jsou na to vybaveni i charakterově. Z toho nechceme ustoupit. Aby se už začali připravovat v týmu Milana Chalupy, kde budou začleněni do kádru béčka. A v průběhu jarní části si o to místo v týmu řeknou a budou v béčku hrát, nebo se ještě vrátí do devatenáctky.

Už v průběhu podzimu naskakovali hráči devatenáctky do B-týmu vzhledem k četnějším absencím hráčů třetiligové rezervy častěji, než bývá obvyklé…

Ano, bylo to ve větší míře. A to, že béčko přesto neztratilo výkonnost a že tito hráči se v té soutěži neztratili, je jen dokladem toho, že to máme nastaveno správně. Ostatně i tady platí, že máme jeden z nejmladších týmů MSFL, jestli ne úplně nejmladší. A přesto se béčko drží v nejvyšších patrech tabulky MSFL. Patří tam výsledkově i herně. A pokud máme vytyčený cíl, že chceme s béčkem postoupit do druhé ligy, tak tohle nám dává o našich mladých hráčích signál, že by tu soutěž mohli zvládnout. Samozřejmě jen za předpokladu, že na sobě budou pracovat a budou se posouvat dál.

Mimochodem, když byla řeč o výsledcích devatenáctky, nelze si nevšimnout velkého rozdílu mezi jejími výsledky doma a venku…

S tím jsme bojovali i loni. V areálu na Vistě míváme větší pocit sebedůvěry a dokážeme na soupeře, kteří sem přijedou, vyvinout tlak. A dokážeme proměňovat i šance. V zápasech venku, pokud jde o tento podzim, jsme nepůsobili herně špatně, ale dvakrát třikrát se nám úplně nepovedla sestava, protože hráči byli buď s béčkem, nebo zranění, případně jsme v Olomouci v jinak vyrovnaném utkání doplatili na dvě červené karty, a tyhle zápasy jsme navzdory dobrému hernímu projevu výsledkově nezvládli. Nicméně platí, že venkovní bilance je něco, na čem musíme zapracovat a zlepšit ji.

Zmínil jste, že se daří začleňování hráčů do vyšších kategorií. Nejtěžší to bývá při kýženém přestupu do ligového áčka…

Je to jen můj pohled, nikomu ten názor nevnucuju jako dogma. Ale v této fázi je pro každého hráče životně důležité si uvědomit, že ten poslední krok je zdaleka nejtěžší a bez zvýšeného úsilí jej není dost dobře možné zvládnout. Bylo hodně talentovaných hráčů, kteří byli sami o sobě přesvědčeni, že na ligu mají a že teď prostě jen přirozeným způsobem udělají ten poslední krok za penězi a slávou stejně snadno, jak relativně snadno zvládali přechody mezi jednotlivými kategoriemi až dosud. Jenže je to úplně jinak. Ta cesta do ligového týmu se některým hráčům zdá snadná a krátká. A ona je velice dlouhá a plná dřiny a odříkání. Mladý hráč, který si v této fázi nenastaví život tak, aby byl v každém okamžiku každého dne soustředěn na svou výkonnost, to nezvládne.

V průběhu podzimu nastoupil do funkce sportovního ředitele Baníku Luděk Mikloško. Jak ovlivnil práci mládežnického úseku Baníku?

Vnesl do naší práce klid a nadhled. Už když chodil na Vistu jako konzultant na tréninky gólmanů, působil velmi pozitivně. Napozoroval si naše tréninky, a pak do nich vnášel všechno, co se naučil a poznal během své kariéry, kdy působil jako hráč i trenér v Anglii. V roli sportovního ředitele pak do práce akademie vnesl takové usměrnění hlavního cíle. Že zkrátka chceme vychovat individualitu. Protože celý tým nevychováme a neprodáme nikdy. Když ale poskytneme maximální pozornost, péči a servis těm nejlepším, je větší šance, že pro áčko vychováme opravdu špičkové hráče.

Tématem, které fanoušci občas řeší, jsou odchody talentovaných hráčů Baníku do pražských klubů nebo do zahraničí…

Nabídnu svůj pohled. To, že od nás občas nějaký talentovaný hráč odejde do zahraničí nebo třeba do Slavie či Sparty, je pro nás signálem, že o naše hráče je zájem a že opravdu vychováváme špičkové hráče. A zopakuju, co už bylo řečeno několikrát. Hráčům, kteří nemají zájem hrát za Baník, bránit nechceme. Na druhou stranu ale platí zaprvé, že hráčů, kteří se nechají zlákat a Baník opustí, není mnoho. Jsou to jednotky případů. A zadruhé platí, že i my získáváme talentované hráče nejen z okolních klubů, ale i z Prahy. Protože stále více se o Baníku ví, že podmínky po práci s mládeží má dnes na špičkové úrovni, kterým se v Česku vyrovná dle mého názoru pouze Sparta. Zrovna v této době máme v kempu několik hráčů, které zkoušíme. A jsou mezi nimi i talentovaní hráči z Prahy. A pokud nás přesvědčí, získáme je pro Baník.

Jak Baníku prospívají takzvané satelity, tedy malé kluby na Ostravsku, v nichž jsou malí fotbalisté vychováváni trenéry Baníku, oni hrají za své kluby, ale zároveň jsou už podchyceni Baníkem?

Můžeme být rádi, že tyto satelity existují. Zvláště v dnešní době, kdy dětí s pohybovým nadáním a vůbec vůlí sportovat kriticky ubývá. Že tyto satelity máme a že motivujeme děti z okolních obcí k tomu, aby fotbal hráli, a to dokonce pod jakousi kuratelou Baníku, tím se tento úbytek snažíme eliminovat a fotbal v těchto místech navíc propagovat. Satelity rozhodně svůj smysl mají.

Akademie Baníku patří se svými zhruba 550 hráči k největším v republice. Rozrůstá se i nadále?

Ano, stále se rozrůstá. Napomáháme tomu pořádáním kempů, ale samozřejmě také nábory nebo satelity, o kterých jsme mluvili. Hledáme talentované hráče napříč všemi kategoriemi až do devatenáctky, abychom neustále zvyšovali konkurenci, která je zvláště v české prostředí nezbytná.

Baník také v tomto kalendářním roce pořádal své tradiční mládežnické turnaje. Jejich úroveň se stále daří držet na mimořádně vysoké úrovni, souhlasíte?

Souhlasím a platí to jak pro dorostenecké, tak i žákovské turnaje. Docela nedávno proběhl další ročník Memoriálu Evžena Hadamczika, který byl výborně obsazený a hrál se ve výborné atmosféře. To, že Baník dokáže na tyto turnaje přitáhnout špičkové týmy z Anglie nebo Německa, je nejen vynikající možnost konfrontace, ale taky fantastická propagace fotbalu v Ostravě. Tohle je obrovská reklama pro fotbal a sport jako takový, a to je zvláště v dnešní době, kdy sport obecně bojuje o každé dítě, obrovsky důležité. V tom je dnes význam těchto turnajů snad ještě důležitější než skutečnost, že si naši kluci zahrají proti West Hamu, Chelsea nebo Liverpoolu.