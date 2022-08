Beru to jako životní šanci ukázat se v zahraničí. Měl bych být více na očích než v Česku. Můžu předvést, co ve mně je. Podepsal jsem dlouhodobou smlouvu a mám před sebou jasný cíl. Udělám maximum, abych se dál zlepšoval.

Itálie je dlouhodobě považována za místo, kde se hraje precizně z defenzivy. Vnímáte to tak, že pro obránce je na další rozvoj Itálie možná ta nejlepší země?

Vím, že v Itálii se hodně pracuje na defenzivě a už jsem to tady po pár trénincích poznal. Je tu hodně taktiky. Vede nás trenér Fabio Grosso, který který je mistrem světa. Pod ním jsou tréninky hodně laděné pro obránce. Pro mě je to jen dobře.

Měl jste už možnost se blíže seznámit se zázemím klubu?

Od začátku července jsme byli na soustředění ve Fiuggi a teprve po generálce na konci měsíce jsme se vraceli. Takže zatím jsem se hlavně seznámil s týmem a makal. Doteď byly každý den dvoufázové tréninky. Vždy ráno a pak až po šesté večer.

Jak moc velký skok je to z toho, na co jste byl v trénincích zvyklý z Baníku?

V Baníku jsem hrál za devatenáctku, teď je to s muži, takže je to velký skok. Všechno je rychlejší, silnější, úplně jiné taktické pokyny. Snažím se zvykat si na to tempo a více vnímat taktiku.

Proč jste si vlastně zvolil Frosinone?

Hned, jak tahle možnost přišla, tak jsem po ní skočil. Beru to jako životní příležitost. Už před rokem byla nabídka z Parmy, ale nedopadlo to. Proto jsem moc rád, že přišla další šance z Itálie. Můj cíl je dostat se co nejvýše to půjde, ale vím, že vše musím brát postupnými kroky. Podle mě je ideální začátek hrát tady za Primaveru, adaptovat se a pokusit se prosadit do áčka v Serii B.

Frosinone bylo v sezoně 2018/19 v Sérii A. Teď je v polovině tabulky Série B. Máte představu, jaké bude mít klub ambice?

Určitě budou myslet na postup. Je tu kvalitní kádr, přicházejí noví a noví hráči na hostování ze Serie A. Trenéři i hráči chtějí do první ligy.

Jak probíhá komunikace se spoluhráči?

Mluvím hlavně anglicky, ale už pochytávám i nějaká slovíčka v italštině. Na soustředění jsem ještě neměl možnost chodit na hodiny italštiny, učil jsem se sám, ale teď určitě budu chodit na kurzy. Trenér mi občas něco vysvětlí anglicky, ale pokyny hráčům dává jen v italštině. Zatím se snažím pokyny pochopit tak, že sleduji spoluhráče, jak se chovají a co dělají. Když si nejsem jistý, tak se anglicky zeptám.

O Italech se říká, že jsou temperamentní. Je kabina živější, než na co jste zvyklý z Česka?

To ano. Je to o hodně živější. Chtěli by pořád zpívat, bavit se. Já jsem hodně přizpůsobivý. Nemám problém být v klidu, ale také se bavit jako kluci tady. Je možné, že za chvíli ze mě bude typický Ital.

Co bude na přechodu do Itálie podle vás nejtěžší?

Určitě není jednoduché být najednou v cizí zemi sám, když jsem byl neustále s rodinou a kamarády a měl jsem se o koho opřít. Ale věřím, že jsem na tom mentálně dobře, abych to zvládl.