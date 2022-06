„V sezoně jsme vypadli z juniorské Ligy mistrů i z domácího poháru, o to více jsme všichni chtěli uspět v lize. Že se to povedlo, to je velký úspěch. Pro tým, pro celý klub i pro mě osobně,“ řekl pro oficiální klubový web Baníku Ostrava Samuel Grygar.

Pro talentovaného záložníka to byla v Primaveře premiérová sezona. „Na jejím začátku mě ani nenapadlo, že by pro mě mohl být její konec takový. Ani jsem totiž nevěděl, jestli se do týmu dostanu. Šel jsem to zkusit a říkal jsem si: poper se o to a uvidíš. Povedlo se, v týmu jsem zůstal a připsal jsem si celkem asi třicet startů,“ popsal Grygar.

Do finálové bitvy s AS Řím naskočil v 57. minutě za bezbrankového stavu. Inter poté inkasoval. „Naštěstí nás to nepoložilo a dokázali jsme zápas ještě otočit,“ hlásil Grygar, který se svými spoluhráči slavil obrat v prodloužení, v němž rozhodl Nicola Iliev. „Ten gól spustil velkou euforii a já měl ještě o důvod k radosti víc, protože Nicola je můj kamarád, se kterým bydlím na pokoji,“ vykládal Grygar, který se na obou brankách podílel.

Zdroj: Youtube

„Vyhrát Primaveru je velká věc. V Itálii je to vlastně druhá nejvyšší soutěž. Finále bylo v televizi a myslím si, že se na to dívala celá země. Je to opravdu úspěch, a trvalo mi nějakou dobu, než mi po zápase došlo, co se mi vlastně povedlo,“ usmíval se Grygar.

Na Baník vzpomíná jen v dobrém. „Vychoval mě a získal jsem tam předpoklady, které jsem začal rozvíjet v Interu. V Itálii už jsem si ale musel začít zvykat na jiný fotbal, protože Primavera, to už je skoro dospělá soutěž. Takže jsem musel zapracovat na důrazu a rychlosti. Ale základy jsem získal v Baníku a jsem rád, že jsem tímto úspěchem dobře reprezentoval nejen Baník, ale i celý český fotbal,“ dodal Grygar.

S jakou motivací půjde do příští sezony? „Cílů mám hodně. Znovu se prosadit v týmu, hrát co nejvíce, pokusit se obhájit titul v Primaveře, uspět v Champions League, v domácím poháru a taky s reprezentací. Těším se na to,“ uzavřel spokojený Samuel Grygar.

PRIMAVERA

Soutěž se hraje od sezony 1962/63 a Inter získal již desátý titul. V Itálii je tak nyní historicky nejlepším týmem do 19 let. Druhý FC Turín má 9 titulů, AS Řím 8, Lazio 5, Atalanta Bergamo a Juventus 4. Městský rival AC Milán triumfoval v této kategorii pouze jednou.