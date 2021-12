Aby vše mělo náležitou symboliku, k setkání po mnoha letech došlo dokonce přímo na Bazalech. „Pavel už tam čekal, když jsem dorazil. Mělo to opravdu něco do sebe, potkat se s ním po tak dlouhé době a přímo na Bazalech,“ vyprávěl František Komňacký.

„Frantu vídám sice málo, ale vždy moc rád. A zvlášť v místě, kde se nám před sedmnácti lety povedlo něco tak velkého,“ připojil se Pavel Vrba.

Oba muži se pak s fotografem Ondřejem Pýchou vydali k Sýkorovu mostu, pod jehož konstrukcí vznikla jedna z dvanácti krásných fotografií pro výroční kalendář Baníku Ostrava. „Bylo zajímavé sledovat, jak se k sobě chovají. Pan Komňacký byl tehdy šéf, kariéra pana Vrby se ale od té doby úžasně rozjela, bylo cítit, že k sobě chovají vzájemně velký respekt a přitom jakoby tam trocha toho jejich vztahu hlavního trenéra a asistenta z roku 2004 přece jen zůstala,“ poznamenal Pýcha, autor jedinečných fotografií, které kalendář tvoří.

„Na tu mistrovskou sezonu jsme teď příliš nevzpomínali. Ta je tam automaticky přítomna, když se potkáme. Spíše jsme se bavili o současnu. Pavla čekal náročný zápas se Spartou proti Lyonu, trochu jsme spolu rozebírali, jak svůj tým připravuje, ale jinak jsme moc času na řečnění neměli, protože bylo třeba soustředit se na fotografování,“ vzal si znovu slovo Komňacký.

„Líbilo se mi to místo, kde ta fotka vznikla. Sýkorův most je jedním ze symbolů Ostravy, patří k její historii stejně jako ty čtyři tituly, které Baník pro Ostravu vybojoval, z nichž u jednoho jsme měli tu čest být,“ řekl Vrba.

Pro Komňackého s Vrbou byla sezona 2003/04 jedinou, kterou strávili společně na jedné lavičce. Jejich rozchod nebyl úplně obvyklý. Pavel Vrba musel po mistrovské sezoně v Baníku skončit, František Komňacký pokračoval. „To byla trpká chvíle. Doteď jsem vlastně nepochopil, proč se to stalo. Když jsem tenkrát telefonoval tehdejším šéfům Baníku, abych se na to zeptal a pokusil se to rozhodnutí zvrátit, bylo mi řečeno, že Pavel prostě skončí a je zbytečné o tom mluvit,“ vzpomínal Komňacký.

Vztahy mezi oběma trenéry však zůstaly korektní. „Vnímal jsem pak velmi pečlivě Pavlovu kariéru na Slovensku, kde jsme byli soupeři, už tam ukazoval, co umí. A naplno to předvedl v Plzni i v dalších štacích. Jsem upřímně rád, že si na nás Baník vzpomněl a do kalendáře, který je mimochodem skutečně krásný a adekvátní stoletému výročí, nás spolu zařadil,“ doplnil trenér mistrovského Baníku z roku 2004.

Podobně to cítil i Vrba. „Kolik je u nás takových klubů, které mohou vydat takový výroční kalendář? Jen velmi málo. A jestliže některý z těchto klubů takový kalendář vydává a osloví vás s tím, že vás v něm chce mít, je to velká pocta. Já to tak beru. A teď, když vím, jak je ten kalendář hezký, jsem ještě radši, že v něm spolu s Frantou Komňackým jsme,“ uzavřel Pavel Vrba.