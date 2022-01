NENOMINOVANÝ SOR

Utkání 8. kola první fotbalové ligy: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 17. září 2021 v Olomouci. (zleva) Collins Yira Sor z Ostravy a Ondřej Zmrzlý z Olomouce.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ačkoli se kolem Yiry Sora už řadu dní velmi vážně točí pražské velkokluby s mistrovskými ambicemi, na soustředění s Baníkem odcestoval. Maká, trénuje a dře, měl zasáhnout i do zápasového programu, ale v tom mu zabránilo odřeknutí rumunské Craiovy. Právě do tohoto klání měl nigerijský rychlík podle informací Deníku zasáhnout. Nic to však nemění na tom, že jeho odchod z Bazalů je s největší pravděpodobností jen otázkou času. Zamířit by měl do Edenu, kde sídlí mistrovská Slavia. Revanš sešívaných? Peníze (zhruba 30 milionů korun), procenta z dalšího prodeje a dva slávisté. Jedním z nich by měl být defenzivní univerzál Ladislav Takács.