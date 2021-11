Za Baník odehrál od roku 1974 během deseti let 194 zápasů, osmdesátkrát nedostal gól. V evropských pohárech nastoupil za slezský klub ve 27 utkáních. K tomu jedenáctkrát reprezentoval tehdejší Československo.

Baníku fandí dodnes. Jak také jinak. Nedávno se mohl znovu pozdravit s fanoušky Baníku, to když se díky iniciativě spolku Baník Baníku u příležitosti duelu se Spartou na stadioně setkali zástupci všech čtyř baníkovských mistrovských týmů.

„Ale chodím i na normální zápasy. Pokud to jde, teď s tím covidem je to všechno trochu jinak. Ale Baníku fandím celou dobu a už nikdy to nebude jinak,“ hlásí baníkovská legenda Pavol Michálik.