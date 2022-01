Exteplický obránce Chlumecký se postavil na levý kraj zadní řady Baníku a vedl si dobře.

Kisvárda, druhý tým maďarské ligy, se snažila prosadit rychlým přechodem do útoku, průnikovými přihrávkami mezi obránce Slezanů a právě Chlumecký ve dvou momentech v úvodních minutách zabránil možné šanci Maďarů. V závěru prvního poločasu pak rychlým návratem zmařil tutovku soupeře.

Pětadvacetiletý odchovanec Slovanu Liberec se však zároveň nebál ani vyjet a zakombinovat směrem dopředu. Po utkání přiznal, že z premiéry na levém kraji měl typický stoper lehké obavy.

První zápas, nový tým, těžký soupeř

„První zápas, nový tým, těžký soupeř. Hráli jsme v téhle kombinované sestavě spolu poprvé. Ale cítil jsem se dobře. Kluci, i ti šikovní mladí, plnili, co po nás trenér chtěl, takže bych řekl, že to dopadlo po všech stránkách slušně,“ hodnotil Chlumecký.

Nervózní nebyl. „Spíš šlo o to, že jsem o tom před zápasem víc přemýšlel. Beka jsem delší čas nehrál, takže jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale nějaké návyky mám, mluvil jsem před zápasem s trenérem a na hřišti už to nějak fungovalo,“ dodala posila Baníku.

Druhým novicem v sestavě byl běloruský reprezentant Arťom Koncevoj. Ofenzivní univerzál nastoupil na křídle, během hry se ale pohyboval prakticky po celé šířce hrací plochy. Potvrdil, že jde o technického hráče, byl aktivní, nabízel se, chtěl hrát. Jednou se prodral přes tři hráče, nic z toho ale nebylo. O individuální prosazení se snažil vícekrát.

Problém mu však dělalo rychlé dostupování ze strany protivníka. Místy doplácel na zbrklost. Třeba jako krátce před pauzou, kdy chtěl po špatné rozehrávce gólmana trefit prázdnou branku, ale ukvapil se. Jako slabší stránka se ukázalo bránění, v závěru se ze hry vytrácel. Patrně kvůli únavě.

Ještě jedna možnost se ukázat

Chlumecký s Koncevojem, stejně jako celý zbytek týmu, dostane ještě jednu možnost se ukázat. V pátek se Baník utká v Turecku nejprve s Wislou Krakov (11 hodin), poté s Chimki Moskva (14 hodin).

„Budeme nad tím přemýšlet, ale určitě budou zase dvě jedenáctky a každý odehraje 90 minut. Aby hráči byli opět v kondičním zatížení,“ uvedl asistent trenéra Tomáš Galásek.

Přípravu Slezané uzavřou generálkou příští neděli se Slavií, kdy v Edenu zřejmě vyběhne tým složením velmi blízký, ne-li stejný, jako poté na začátku února v prvním jarním ligovém duelu v Mladé Boleslavi.