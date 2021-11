Jedno z největších setkání bývalých hráčů Baníku Ostrava proběhlo v neděli 31. října 2021 ve Vítkovicích. Pořádající spolek Baník Baníku to pojal jako střetnutí šampionů, a to jak těch z přelomu 70. a 80. let, kdy se slezský klub stal třikrát československým mistrem ligy, tak i autorů čtvrtého a dosud posledního titulu v roce 2004.

Zhruba čtyřicítka přítomných se začala scházet už po 11. hodině před městským stadionem. Ze starší generace nechyběla jména jako Rostislav Vojáček, Augustin Antalík, Pavol Michálik, Zdeněk Svatonský, Václav Daněk, Lubomír Knapp, či Libor Radimec. Z mladých pak dorazili Mario Lička, Libor Žůrek, Josef Hoffmann, Radek Slončík, Peter Drozd, Zdeněk Pospěch, Aleš Neuwirth, či jejich tehdejší trenér František Komňacký.

Řada dalších se omluvila, například Arnošt Kvasnica, nebo další strůjci úspěchu z před sedmnácti let Marek Heinz, či kapitán Radek Látal. Množství někdejších hráčů samozřejmě dorazit ani nemohlo. „No, už ta naše parta řídne,“ poznamená Pavol Michálik, jediný pamětník všech čtyř titulů. „Sice to zabolí, ale holt jsme už v takovém věku, kdy se to dá předpokládat,“ dodává.

Zatímco před čtyřmi dekádami stál brzy sedmdesátiletý muž v brance Baníku, na začátku tisíciletí byl trenérem gólmanů. Mimo jiné i Jana Laštůvky, aktuální jedničky Ostravanů. I on čekal na to, až hodiny budou ukazovat pravé poledne, všichni mistři nastoupí do připraveného doubledeckeru a projedou se městem.

„SLAVNÉ“ HORKO NA BAZALECH

„My stopeři, my máme přirozený přehled,“ prohodí Rostislav Vojáček, když po nástupu do výškového autobusu jsou všichni Martinem Ottem, jedním z organizátorů, vyzývání, aby si udělali pohodlí v horním patře. „Já se starám o půlky, co flašky?“ ptá se ještě před odjezdem Lubomír Šrámek o generaci mladšího Libora Žůrka. „Budou. Musí být,“ odpovídá mu někdejší vyhlášený rychlík.

Samotnou jízdu si všichni fotbalisté užívají, zároveň vzpomínají, co kde a kdy bylo. „Tady jsme chodili do školy. To bylo fajn,“ vybavují si někteří, když se projíždí centrem. To už mají za sebou rychlou návštěvu tréninkového areálu Vista, který si i za asistence komentáře jednoho z trenérů Radka Slončíka všichni prohlédli jen z autobusu. „Pozor na hlavu,“ upozorní Jiří Rus Libora Radimce na nízkou střechu, když prochází uličkou. „Ale jo furt,“ zareaguje.

Nálada je dobrá. „Ty jo, není to tak dávno, co tu lítaly vrtulníky, policajti, dělobuchy. Bylo to tu horké,“ vzpomene si bývalý brankář Pavel Mačák nikoli na svou aktivní dráhu, ale na „populární“ zápas se Spartou z roku 2014, kdy se Bazaly změnily ve válečnou zónu.

Právě u slavného stadionu se po půlhodině jízdy zastavuje. Zde na něj čeká i majitel klubu Václav Brabec, po jehož projevu se připíjí na budoucnost Baníku. Legendy se podepisují na několik bílých dresů a prohlíží si zrekonstruovaný areál. „Rosťo, není ti špatně, když se podíváš na ty schody?“ táže se Mačák spoluhráče Vojáčka při pohledu na protilehlou tribunu. „Neuvěřitelné, ale ty lidi, to bylo to, co nás drželo při životě,“ věděl Vojáček.

Stejná část stánku evokovala v každém něco jiného. U trenéra Františka Komňackého mistrovskou sezonu. „Jak z toho létaly ty konfety, najednou bylo na celé protější tribuně bílo. Do toho písně, chorály, skandování, choreografie…,“ vybavil si.

„Až mi slza ukápla, když jsem viděl všechny ty mistry a legendy vystupovat z toho autobusu. Vždyť někteří tu nebyli třeba čtyřicet let,“ povzdechne si Roman Popek, fanoušek a historik Baníku.

PO ČTYŘECH DEKÁDÁCH ZPĚT

To platí pro Petra Slaného. Tehdejší záložník či útočník získal s Baníkem první titul. „Pendolino vyprodané už deset dní dopředu. To víte, nikdo po D1 nechce jezdit, protože stačí kamion, nehoda a zůstanete tam půl dne,“ usmíval se při komunikaci s ostatními, když dorazil z Prahy. Podle svých slov na Bazalech nebyl dlouhých 41 let.

„Z klubu jsem odešel v roce 1977, a jelikož tu nemám žádné příbuzné, protože jsem z Olomouce, tak nebylo nic, co by mě tu táhlo,“ prozradil Deníku. „Ostrava se ale strašně změnila,“ přiznal hned.

Jízda pokračuje k památníku, který na začátku září byl odhalen v místech, kde byl v roce 1922 v hostinci U Dubu klub SK Slezská Ostrava, předchůdce Baníku, založen. Cestou létají vzduchem historky, vzpomínky, i vtípky. Velmi aktivní je v této věci Pavel Mačák.

„Pamatuji si na Turecko. Prohráli jsme tam 0:2 a já dostal gól díky sluníčku,“ připomíná si první duel 1. kola Poháru UEFA na půdě Ordusporu v roce 1979. „Výmluvy na sluníčko. Jo, to jsi byl ty,“ usmívá se Václav Daněk. „No, naštěstí jsme doma vyhráli 6:0 a otočili to,“ podotkne Mačák.

U památníku zase zaperlí mladší borci. „Tu měl někdo blbý nápad. A díky tomu tu jsi,“ zavtipkuje Mario Lička směrem k Adamu Varadimu. Ten se jen pousměje.

K úsměvům mají všichni důvod i o pár hodin později. Baník sice rivala Spartu před jejich zraky neporazil, k vidění byl ale skvělý fotbal i výkon domácího týmu, za který sklidil ovace publika. Toho ostravského publika, jehož přízně a podpory se i jim dostávalo v dobách své největší slávy.