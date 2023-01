ZRANĚNÉ OPORY

Jak bylo řečeno, klíčový záložník Daniel Tetour marodí s kolenem. A v úterý se k němu přidala i další opora. Útočník Ladislav Almási si ve Skalici poranil kotník a laborovat bude okolo šesti týdnů. Nestihne tak start ligového jara. „Viděl jsem záběr toho jeho došlapu na zem a z toho to vypadalo, že to zranění mohlo být velice vážné. Nakonec se zdá, že tak hrozné to nebude. Lékař mi psal, že do čtyř až šesti týdnů by mohl být fit, já věřím, že by to mohlo být i dřív,“ okomentoval stav slovenského reprezentanta Pavel Hapal, jenž nemůže kvůli zdravotním trablům využít služeb ani Patrika Měkoty, či Ladislava Takácse.