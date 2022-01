Soustředění se nám chýlí ke konci, čekají nás poslední dva zápasy, dokonce v jeden den. Těším se, protože to budou zase dva kvalitní soupeři. Wisla Krakov s trenérem Guľou je kombinačně silné mužstvo. Viděl jsem pár jejich zápasů naživo a je to opravdu velmi zajímavý soupeř.

A Chimki Moskva je sice aktuálně poslední tým ruské ligy, ale ruská liga je hodně kvalitní soutěž a každý její tým má svou sílu. Rozhodně to bude moc zajímavá zkušenost.

Kádr jsme zase rozdělili na dvě části, a to tak, abychom viděli některé kluky, kteří spolu ještě nehráli. Abychom viděli, jak by mohly fungovat některé vazby. A samozřejmě jsme to zase namixovali tak, aby v obou týmech bylo pár zkušených kluků a pár mladých.

Baník po druhé přípravě v Turecku: jak si vedly zimní posily?

Nechtěli jsme to ještě stavět tak, aby jeden tým tvořili zkušenější hráči a druhý tým ti mladší, protože na ty mladé, kdyby jich bylo pohromadě moc, by to ještě mohlo být velké sousto a nemuseli by to zvládnout.

Předchozí zápasy ukázaly, že náš kádr je dost kvalitní na to, abychom z něj udělal dva týmy, z nichž oba budou mít dostatečnou sílu na to, aby se se soupeřem mohly dobře poměřit.

Těším se na to, že svůj díl konečně dostane i Šimon Falta, kterého trošku přibrzdily určité zdravotní problémy. Uvidíme, jak velkou porci dostane, bude záležet na tom, jak se bude cítit, ale je dobře, že se už taky konečně dostane do hry a těším se na to, co ukáže.