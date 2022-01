Dnes ráno nás opustil Daniel Tetour, který se kvůli svalovým obtížím vrátil do Ostravy. Že má Tety nějaký svalový problém, jsme věděli už na konci podzimní sezony. Je pravda, že jsme věřili, že na začátku zimní přípravy už to bude v pořádku.

Zvažovali jsme, jestli Dana do Turecka vzít, nebo ne. Zkusili jsme to, ale přece jen se to pořád nějakým způsobem nelepší, takže jsme nakonec rozhodli, že pojede domů na důkladnější vyšetření. Uvidíme, co bude dál. Nepanikaříme. Nepřipouštíme si něco špatného, naopak věříme, že to bude otázka nějakých dvou týdnů a Dan bude v pořádku.

Změny v Baníku: přichází obránce Pojezný, Tetour se vrací ze soustředění

My samozřejmě dobře víme, že Tety patřil k nejlepším hráčům podzimní části sezony, z toho pohledu je jeho dočasná ztráta určitou komplikací, ale máme tak široký a konkurenceschopný kádr, že jsme schopni tenhle problém řešit. Tak to ve fotbalovém životě chodí, někoho postihne smůla, pro někoho jiného je to zase šance se ukázat. To může platit pro Matěje Šína, kterého jsme narychlo povolali a teď tady s námi poctivě pracuje.

Pomalu se nám blíží druhý zápas soustředění, v úterý hrajeme s Kisvárdou, ale i tenhle zápas nám poslouží především jako kondiční složka. I když zároveň už budeme chtít vidět konkrétní herní prvky, které už by se v naší hře měly projevovat.