Herní soustředění v Turecku nám končí, v sobotu se vracíme domů. S tím, co jsme tu odvedli, musíme být spokojení. Navzdory nepříznivé předpovědi nám vyšlo počasí, takže jsme mohli pracovat v plné intenzitě.

Narazili jsme tady na spoustu kvalitních soupeřů. A i když jsem říkal a platí, že výsledky v přípravě nejsou důležité, stejně v každém tom utkání chcete uspět a vyhrát ho. Dařilo se nám to tady, i herně v těch zápasech bylo několik slušných pasáží a je na čem stavět.

Dozvěděli jsme se tu samozřejmě i o svých chybách a nedostatcích, máme ještě na čem pracovat. Vracíme se domů a do prvního mistrovského utkání máme ještě čtrnáct dnů. To je dost času na to, abychom tu výkonnost ještě posunuli a na odstranění některých nedostatků zapracovali.

Před chvílí skončilo úplně poslední utkání, které nás tady čekalo. Proti Chimki Moskva. Jsem moc rád, jak kluci to utkání zvládli. I jak k tomu přistoupili, protože ten zápas měl tempo, intenzitu a pro tu mladší skupinu hráčů, kteří do něj nastoupili, to byl perfektní test. A oni v něm obstáli. Samozřejmě škoda, že jsme nevyhráli, ale i soupeř měl několik šancí a musím vyzdvihnout Viktora Budinského, který mužstvo podržel.