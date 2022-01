Jsem v Baníku zatím jen pár dní, ale musím říct, že jsem příjemně překvapený, jak to tady chodí. Když jsem přicházel, říkal jsem, že si uvědomuju, že jdu do top klubu. A měl jsem nějaké představy o tom, jak to v Baníku asi funguje, ale realita je ještě lepší, než jsem čekal.

Vším. Lidmi, kteří se o klub starají, denním fungováním klubu, celkovou úrovní a samozřejmě i kvalitou kádru, i když o té jsem věděl, že je dobrá. S tím jsem do Baníku šel. A vlastně se to potvrdilo i teď v zápase s Kisvárdou. Je přední tým maďarské ligy, my jsme do toho šli v improvizované sestavě, protože hráli kluci, kteří nenastoupili proti Lechu Poznaň. Odehráli jsme dobrý zápas a ještě k tomu jsme vyhráli.

Jasně, vždycky je co zlepšovat, platí to i pro náš výkon proti Kisvárdě, ale ten zápas potvrdil, že všech těch dvacet hráčů plus čtyři nebo pět mladých kluků, kteří tvoří kádr tady v Turecku, má kvalitu na to, aby mohli hrát v A-týmu Baníku. Ale to jsem předpokládal, s tím jsem do Baníku šel.

VIDEO: Kaloč v dětském koutku, Almási průvodcem. Jak žije Baník v Turecku?

Trenér Smetana mě pro první zápas postavil na místo levého obránce. Delší čas jsem na tom postu nehrál, víc toho mám odehráno jako stoper, ale vybírat si v žádném případě nechci a ani nebudu. Měl jsem trochu obavy, jak to zvládnu. Více jsem o tom, co a jak asi budu hrát, před zápasem přemýšlel. Ale s trenérem jsem si o tom před zápasem něco řekl a na hřišti už to pak, myslím si, docela fungovalo.

Hráli jsme vedle sebe s mladým Jardou Harušťákem. Hodně jsme spolu na hřišti mluvili a myslím, že ta spolupráce klapala, i když jsme se dost naběhali, protože soupeř to často zkoušel dlouhými míči za naši obranu, no ale aspoň ten zápas splnil vše i po té kondiční stránce.

Zatím se v Baníku cítím opravdu dobře, i parta je tady výborná. Pár kluků znám i z mládežnických reprezentací, takže se těším, až to všechno začne.