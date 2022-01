Teď už se budeme chtít víc poprat o výsledek než v tom prvním utkání. A zkusit urvat vítězství i v nekomfortní situaci, protože předpokládám, že soupeř do toho půjde znovu se dvěma jedenáctkami, zatímco my jen s jednou. A půjde samozřejmě o to začlenit do naší hry prvky, které trénujeme.

Baník v Turecku: O problémech Tetoura jsme věděli, zkusili jsme to, řekl Baránek

Jaké to jsou? Není to tak, že bychom tady vymýšleli něco nového. Hodně tady pracujeme s videem. Rozebíráme si tady řadu situací z podzimu, na kterých si ukazujeme, co je třeba zlepšit a posunout. Soustředíme se na několik herních principů, které chceme ve hře dodržovat. A tady se snažíme najít v nich chyby a odstranit je. Ale taky třeba dodat klukům více sebevědomí.

Spousta věcí funguje, ale i v tom, co funguje, jsou ještě detaily, které chceme posunout. I s novými kluky, které tady máme. Za těch pár dnů, co už tady jsme, můžu říct, že všichni ukázali, že kvalitu mají. Někteří z nich jsou v té kariéře dál, někteří na začátku, podle toho s nimi i pracujeme. Někteří z nich teď nastoupí proti Kisvardě. Těším se, že ukážou, co v nich je.