Po dlouhé době jsem si zahrál utkání, na to jsem se moc těšil. Do toho prvního utkání jsem nezasáhl, o to víc jsem měl chuť hrát dnes proti Kisvárdě. Ale to stejné by asi řekli i ostatní kluci.

Chvilku to trvalo, než jsme se na hřišti pořádně srovnali. Hráli jsme takhle spolu poprvé, to asi chvíli muselo být znát. Nějakých dvacet minut nám trvalo, než jsme to sladili a pak už to začalo mít nějaké parametry. Dobře jsme soupeře dostupovali, začali jsme hrát více s míčem a myslím, že už se na to dalo dívat.

Soupeře jsme do ničeho nepustili, poločas skončil bez gólů a šlo o to pokračovat v nějakém takovém výkonu i po pauze. To se asi povedlo a dali jsme dokonce gól. Byl to z naší strany nějaký rychlý brejk, už ani nevím, kdo mi to posunul, jestli Sméky nebo Carlos.

První úspěch v přípravě! Baník bez Sora a Falty porazil Budínského trefou Maďary

Gigli mi pomohl tím, že to pohybem dobře roztáhl, nalákal k sobě obránce a uvolnil mi prostor. Já si to tak posunul na střed, abych měl víc možností, kam to vystřelit, a najednou jsem viděl, že je tam díra. Tak jsem to zkusil takovým obstřelem, brankář to asi nečekal, a zapadlo to tam.

Myslím si, že nemuselo skončit u jediného gólu, ve druhém poločase jsme tam pár věcí zazdili, ale to ještě pramení trochu z únavy a trochu i z toho, že to byl pro tuhle sestavu první zápas na trávě. A ještě proti kvalitnímu soupeři. Je škoda, že jsme nějaký gól nepřidali, na druhou stranu je moc dobře, že jsme udrželi čisté konto.

Byl to docela zajímavý zápas i z toho důvodu, že do něj nastoupilo několik mladých kluků. Myslím, že ukázali, co v nich je. Třeba Matěj Šín, to je takový všímavý kluk, vnímá své okolí, komunikovali jsme spolu a fotbalista to v každém případě je. Hrálo se mi s ním i s ostatními mladými kluky fakt super.