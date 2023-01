Je chvíli po deváté hodině, hráči i trenéři po snídani, a tým nasedá k transportu do nedalekého sportovního centra. Tedy až na výjimky. Brankář Jan Laštůvka zůstává na hotelu, obránce Jiří Fleišman přesun pojímá jako součást přípravy a po boku kondičního trenéra Filipa Saidla vyráží klusem po svých. Stejně jako marketingový manažer Jan Krejčíček.

Všichni dorazí do místa tréninkového areálu ještě před zbytkem výpravy. Když hráči vystoupí z autobusu, je znát uvolení a dobré rozpoložení. Vtípky, smích… nic z toho nechybí.

Hráči se rozcvičují u hřiště v blízkosti malé tribunky, brankáři jsou na vedlejší ploše, kterou pak zbytek týmu zvolí pro bago. Největší část jednotky ale tvoří nohejbal. Šest hřišť z kloboučků, konstrukci „sítě“, již reprezentuje guma, tvoří panáky na standardky. Dvanáct dvojic se ve dvou řadách střetává stylem „každý s každým“.

Velmi sebevědomě už od začátku vystupuje především Srdjan Plavšič. Zdá se, že je silný v kramflecích. Za parťáka má Eldara Šehiče. „Tak pojďte, pojďte,“ vyzývá. Vzápětí je vidět, z čeho ta sebedůvěra vychází. Aby balkánská sestava byla úplná, jejich prvními soky jsou Nemanja Kuzmanovič a Robert Miškovič. Ti brzy poznají, že to se dvěma křídelníky bude těžká šichta.

Plavšič rozehrává, diriguje a řídí hru zezadu, Šehič pak téměř neomylně sází jeden volej za druhým, často si pomáhá nechytatelnými nůžkami. Rivalům nejsou nic platné ani stížnosti na pravidla stanovená trenéry, která se proti obvyklému nohejbalu trochu liší.

„Dejte nám soupeře,“ hlásí srbsko-bosenské duo, když porazí nejen první zmíněné soupeře, ale i Muhameda Tijaniho s kondičním koučem Janem Musilem, Jurošku s Pojezným, po pěkné bitvě plné obratů Lischku s Klímou, mladíky Smékala a Jaroně a nakonec si smlsnou nad dvojicí Ndefe – Cadu.

„Cadu, co jsi to za Brazilce?“ dobírá si Plavšič spoluhráče, když je skóre už 5:0. Slovní odpovědi se mu nedostane, jen důrazného pohledu, ze kterého lze jasně vyčíst, co si o tom Jihoameričan myslí. „Šampioni, šampioni… Šest výher,“ radují se, než se dozví, že nejsou jedinými se stoprocentní úspěšností.

„My máme taky,“ reagují David Buchta s Jiřím Boulou, ale jelikož jsou obě dvojice v jedné řadě, na vzájemný souboj nedošlo. A nestalo se tak ani po Plavšičově výzvě směrem k trenéru Pavlu Hapalovi, který dění bedlivě sleduje. Občas se usměje, jindy prohodí pár slov s vedle stojícím Markem Jankulovským.

„Dosud jsme trénovali dvoufázově, na klucích byla cítit po zápase únava, takže jsme potřebovali trochu zvolnit. Je to spíše regenerační program,“ řekl Deníku Pavel Hapal.

Trénink po více než hodině vrcholí centry ze stran a střelbou. Ani zde není nouze o smích. A je jedno, jestli volej míří vysoko nad bránu, nebo nepříjemně do rozkroku Jiřího Letáčka. „Ouuuu,“ ozve se hromadně areálem. K vidění je ale několik opravdu povedených zakončení. „Anooo,“ zvolá třeba Jiří Klíma po úspěšné hlavičce. „Tady to máš!“ svírá v pěst Srdjan Plavšič.

Pak už jen fotka týmu s přítomnými fanoušky, a jede se zpět. Tímto den v Beleku pro hráče Baníku končí. Odpoledne mají volno. S novým týdnem ale přijde nová dřina a už v úterý zápas proti Vasas Budapešť.