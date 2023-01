Jeho tým se dlouho nemohl dostat do pořádné příležitosti. „Byli jsme nepřesní ve finálce. Chybělo nám dohrání nějaké situace. Na druhé straně Vasas je sice poslední v lize, ale má snad čtvrtý nejmenší počet inkasovaných branek, což jen ukazuje, jak je organizovaný v defenzivě,“ zopakoval šéf ostravské lavičky.

„Někdy je dobré, když vám nějaký zápas v přípravě nevyjde, než abyste měl vše vyhrát. Přišlo to v pravý čas,“ pokračoval Hapal.

VIDEO: Emoce i zahozené šance. Organizovaní Maďaři byli nad síly Baníku

Ačkoli on zachovával klid, kolem něj to jiskřilo. Některé výroky sudích a zákroky nenechaly chladnou střídačku protivníka. „Já nevím, myslím si, že to k tomu patří. Nabádám hráče, aby hráli agresivně, tvrdě, ale korektně. Někdy holt dojde k faulům, ale nemyslím si, že by to bylo zákeřné. Určitě to nebyl úmysl,“ vysvětlil Pavel Hapal.

Pochvaloval si i přístup, kdy sice některé situace hráčům nevycházely, ti ale bojovali a makali. „Jsem spokojený se všemi hráči. Ano, chybělo nám dohrání některých momentů. Minule jsme dohráli skoro všechno, dali jsme pět branek, ale tentokrát jsme nebyli tak střelecky aktivní, tak třeba to přijde v dalším utkání,“ zadoufal s tím, že třeba standardní situace se budou ladit.

VIDEO: Jediní Češi, i k moři kousek. V jakém prostředí žije v Turecku Baník?

„Na tom budeme pracovat. Něco máme, ale nechtěli jsme nic prozrazovat směrem do ligy,“ osvětlil Pavel Hapal.

I páteční poslední zápas tureckého soustředění proti Cracovii Krakow pojme Baník podobně, jako ty předchozí. Tedy s velkou minutáží pro určité hráče, aby se kádr opět protočil. „Neberu to jako generálku. Připravujeme mužstvo, aby každý byl schopen odehrát devadesát minut. Jen se musíme rozhodnout pro to, kdo nastoupí,“ nastínil.

Stream pro fanoušky tak bude k dispozici i týden před startem jarní části FORTUNA:LIGY. „Osobně si myslím, že by to bylo jen schovávání něčeho, co si každý ten soupeř může obstarat od někoho jiného. Naopak mám radost, že ho fanoušci budou moci vidět,“ zakončil Pavel Hapal.